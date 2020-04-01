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Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı

İstanbul'un simgelerinden olan Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay, koronavirüs çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kaldı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkılmaması yönünde vatandaşlara yapılan çağrılara Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda da uyuldu.Hafta içi ve hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve her zaman kalabalık olmasıyla bilinen Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, koronavirüs salgını dolayısıyla sessizliğe büründü.

Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı


Cadde üzerindeki birçok iş yeri kapalı kalırken, Beyoğlu'nun simgelerinden nostaljik tramvay ise boş kaldı.Seyirlerine devam eden nostaljik tramvay yolcu bulamazken, meydanda atlı polisler ile sağlık ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de hazır bulunuyor.

Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı


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