Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkılmaması yönünde vatandaşlara yapılan çağrılara Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda da uyuldu.Hafta içi ve hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve her zaman kalabalık olmasıyla bilinen Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, koronavirüs salgını dolayısıyla sessizliğe büründü.







Cadde üzerindeki birçok iş yeri kapalı kalırken, Beyoğlu'nun simgelerinden nostaljik tramvay ise boş kaldı.Seyirlerine devam eden nostaljik tramvay yolcu bulamazken, meydanda atlı polisler ile sağlık ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de hazır bulunuyor.







