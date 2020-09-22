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Nilüfer Gölü koruma altına alınmayı bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Nilüfer Gölü koruma altına alınmayı bekliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü, karşı karşıya kaldığı kirlilik tehdidiyle boğuşuyor.

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İlçeye bağlı Evri Mahallesinde bulunan Nilüfer çiçekleri güzelliğiyle ilgi görürken, yok olma tehlikesiyle de karşı karsıya geldi. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca essiz bir manzara oluşturan Nilüfer çiçekleri korunma altına alınıp turizme kazandırılması isteniliyor.

Nilüfer Gölü koruma altına alınmayı bekliyor



Nilüfer Gölünün bakımsız ve sahipsiz olduğunu söyleyen bölge halkından Seyit Seviniş, “Buradaki nilüfer çiçekleri güzelliğiyle görsel sunuyor adeta. Ama burası çok bakımsız ve sahip çıkılmıyor. Biz bölge halkı olarak istiyoruz ki Nilüfer göllerine sahip çıkılıp turizme kazandırılsın. Çok fazla içinde cam şişeleri ve çöpler var. Göl temizlenip, çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Gölün çevresinde yerlerim yerleri bulunuyor ve çevresi telle kapatılarak koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi.

Nilüfer Gölü koruma altına alınmayı bekliyor


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Nilüfer Gölü’nü fotoğraflamaya giden ve nilüfer çiçeklerinin mutlaka koruma altına alınmasını söyleyen Doğan Yenigül, “Nilüfer çiçeklerin güzelliği karşısında hayran kalmamak mümkün değil. Beyaz ve sarı renkleriyle muhteşem görüntüsü var fakat sahipsiz bırakılmış. Bizler istiyoruz ki buraya sahip çıkılsın turizme kazandırılıp şehrimize artı değer sağlansın. Burası çok fazla bakımsız ve kirletilmiş. Temennimiz ise yetkililerin sesimizi duyması ve biran önce nilüfer çiçeklerinin koruma altına alınması için harekete geçmeleridir” ifadesini kullandı.

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