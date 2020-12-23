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Nasreddin Hoca Evi yazın ziyarete açılacak
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Nasreddin Hoca Evi yazın ziyarete açılacak

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu tamamlandı.

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Restorasyonu tamamlanan “Nasreddin Hoca Evi” fıkra canlandırmalı “Nasreddin Hoca Evi Müzesi” olarak işlevlendirilecek. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nasreddin Hoca Evi Müzemizin restorasyonu ve dış alanındaki çevre düzenlemeleri tamamlandı. Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor.

Nasreddin Hoca Evi yazın ziyarete açılacak

Bunlar tamamlandığında evin içerinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile tefriş edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da Hocamızın fıkraları anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşehrilerimizin ve Akşehir’e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak” dedi.

Nasreddin Hoca Evi yazın ziyarete açılacak


 

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