NamÄ±k Kemal'in Rodos'ta yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cami ve mektepler yok edildi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na 2006 yÄ±lÄ±ndan itibaren Yunanistan'da envanter Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan Marmara Ãœniversitesi MimarlÄ±k TarihÃ§isi Dr. Neval Konuk HalaÃ§oÄŸlu, Tanzimat DÃ¶neminin en Ã¶nemli dÃ¼ÅŸÃ¼nce, sanat ve siyaset isimlerinden NamÄ±k Kemal'in Rodos'ta inÅŸa ettirdiÄŸi cami, mektep gibi tÃ¼m yapÄ±larÄ±n Ä°talya ve Yunanistan tarafÄ±ndan kimlikleri deÄŸiÅŸtirilerek yok edildiÄŸini, sadece Kandilli Mektebinin yÄ±kÄ±ntÄ± olarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dr. Neval Konuk HalaÃ§oÄŸlu, Rodos'a giderek, 'Vatan ÅŸairi' NamÄ±k Kemal'in Rodos mutasarrÄ±flÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda halkÄ±n ihtiyacÄ±na binaen yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cami, mektep, mescit gibi mimari yapÄ±larÄ±n izini sÃ¼rdÃ¼ ve bu eserlerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerini ve gÃ¼ncel durumlarÄ±nÄ± yerinde gÃ¶zlemledi. NamÄ±k Kemal'in 15 Ekim 1884'ten 24 KasÄ±m 1887'ye kadar sÃ¼ren adadaki inÅŸa faaliyetlerini incelen Konuk, araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n sonucunu AA muhabiri ile paylaÅŸtÄ±.

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Konuk, Rodos'ta yaptÄ±ÄŸÄ± arazi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda TÃ¼rkÃ§e ve Yunanca yayÄ±nlarÄ±n incelenmesiyle elde ettiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±llÄ±k bilimsel bir araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunda, adada NamÄ±k Kemal tarafÄ±ndan inÅŸa ettirilen mimari yapÄ±larÄ±n tarihÃ§esi, inÅŸa sÃ¼reÃ§leri, arÅŸiv fotoÄŸraflarÄ± ile gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki mevcut durumlarÄ±nÄ±n tespitinin ilk kez yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rodos'ta kaldÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l bir ay gibi bir sÃ¼rede NamÄ±k Kemal'in halkÄ±n refahÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini, Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'a resmi yazÄ±lar yazarak adanÄ±n sorunlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini belirten Konuk, "NamÄ±k Kemal, adada TÃ¼rk nÃ¼fusunun artmasÄ±nÄ± ve milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n korunmasÄ±nÄ± temin yolunda ÅŸuurlu bir siyaset yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'e mektup gÃ¶ndererek, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada eÄŸitimin yanÄ± sÄ±ra iskan ve nÃ¼fus politikalarÄ±na da Ã¶zen gÃ¶steren NamÄ±k Kemal Bey, bÃ¶lgedeki TÃ¼rk nÃ¼fusunda gÃ¶zlenen azalmanÄ±n ileride devlet aÃ§Ä±sÄ±ndan olumsuz sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±na dikkatleri Ã§eker." diye konuÅŸtu.

NamÄ±k Kemal'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde adadaki nÃ¼fus oranÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Konuk, adanÄ±n, OsmanlÄ± dÃ¶neminde Eski Rodos (KaleiÃ§i) ve yeni Rodos (Kale dÄ±ÅŸÄ±) olarak iki yerleÅŸim sahasÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu, Eski Rodos'ta TÃ¼rk mahalleler ile Yahudi Mahallesi yer alÄ±rken, Yeni Rodos'ta RumlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerin bulunduÄŸunu belirtti.

Dr. Neval Konuk HalaÃ§oÄŸlu, Yuva, Dokuz Sokak, Gani Ahmed, Boynu Kara, SÃ¼mbÃ¼llÃ¼, Mercan Tepe, KÄ±zÄ±ltepe, Kumluk gibi TÃ¼rk Mahallelerinin yanÄ± sÄ±ra, ÅŸehre yakÄ±n, Ã‡ayÄ±r, Kandilli, Mikse, Uzgur kÃ¶yleri tamamen, Lindos, Arnita, Salakos, Ä°stiryoz, Katavya, Kalamina kÃ¶ylerinde de kÄ±smen TÃ¼rklerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.









"NamÄ±k Kemal, adada MÃ¼slÃ¼man sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti"



Adadaki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus hakkÄ±nda bilgi veren Konuk, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "NamÄ±k Kemal, adada MÃ¼slÃ¼man sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. NamÄ±k Kemal Bey, Rodos'ta 1000'i kÃ¶ylerde olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 6000 MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu ve imparatorluÄŸun hiÃ§bir yerinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bu adada olduÄŸu kadar hÄ±zlÄ± azalma gÃ¶stermediÄŸini bildirir. Yunan faaliyetlerine istinaden, bÃ¶yle giderse elden Ã§Ä±kma tehlikesi dahi bulunabileceÄŸini hatÄ±rlatÄ±r." NamÄ±k Kemal'in adada bazÄ± TÃ¼rklerin din deÄŸiÅŸtirdiÄŸini fark ettiÄŸini aktaran HalaÃ§oÄŸlu, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 24'Ã¼nÃ¼n din deÄŸiÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±r. Bunun sebebi kendilerine sorulduÄŸunda, Ä°slamiyet'e dair Besmele'den baÅŸka bir ÅŸey bilmediklerini ve onun iÃ§in Hristiyan olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylerler. MutasarrÄ±f NamÄ±k Kemal Bey, yaÅŸanan bu olay neticesinde, halkÄ±n eÄŸitim ve din terbiyesi almasÄ± iÃ§in kÃ¶ylerde sayÄ±ca Ã§ok az olan cami ve mekteplerin Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±, din deÄŸiÅŸtirilmesinin Ã¶nlenmesi iÃ§in gerekli bulur." diye konuÅŸtu. Bunun Ã¼zerine Rodos'ta MÃ¼slÃ¼manlara mescit yapÄ±lmasÄ± iÃ§in NamÄ±k Kemal'in, Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'e durumu arz ettiÄŸini belirten Konuk, padiÅŸah tarafÄ±ndan maddi yardÄ±m yapÄ±larak cami inÅŸasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

NamÄ±k Kemal'in Rodos adasÄ±nda yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± camiler



NamÄ±k Kemal'in, Arnita KÃ¶yÃ¼nde Hamidiye Camisi, Kalamina KÃ¶yÃ¼nde Valide Tir-i MÃ¼jgan Sultan Camisi ve Ã‡ayÄ±r KÃ¶yÃ¼nde Åžehzade ErtuÄŸrul Camisi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Konuk, NamÄ±k Kemal'in bunlarÄ± Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'e bir mektupla bildirdiÄŸini, bunun Ã¼zerine de yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetten dolayÄ± padiÅŸah tarafÄ±ndan imtiyaz madalyasÄ±yla Ã¶dÃ¼llendirildiÄŸini sÃ¶yledi. Dr. Neval Konuk HalaÃ§oÄŸlu, "24 KasÄ±m 1886'da camilerin inÅŸasÄ±nda katkÄ± ile hizmetleri geÃ§en diÄŸer kiÅŸilerin de rÃ¼tbeleri arttÄ±rÄ±lÄ±r ve madalya verilir. Hamidiye, Tir-i MÃ¼jgan ve ErtuÄŸrul Camilerinin ibadete aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ merasimi dolayÄ±sÄ±yla kÃ¶ylerde bulunan Ã§ocuklarÄ±n sÃ¼nnetleri yapÄ±lÄ±r, gÃ¶nderilen Ã¶denek ile her camide mevlit okutulur, zerde ve pilav ikram edilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Rodos'ta 1886'da tamamlanan 3 caminin de planÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸunu kaydeden Konuk, kare planlÄ± ve kubbeli olarak inÅŸa edilen camilerde pencereli kubbe kasnaÄŸÄ± bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Son cemaat yerinin revaklÄ± kemer dÃ¼zenine sahip olduÄŸunu, Ã¼Ã§ bÃ¶lÃ¼mlÃ¼ ve dÃ¼z Ã§atÄ±lÄ± olduÄŸunu aktaran Konuk, caminin kuzeybatÄ± kÃ¶ÅŸesinde minare yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Hamidiye Camisinin yerinde gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bir Ã§ocuk parkÄ± var"



Ä°nÅŸa edilen camilerin nasÄ±l bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§erek gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Konuk, adanÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Arnita KÃ¶yÃ¼ndeki Hamidiye Camisi ile ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Hamidiye Camisi, adanÄ±n Ä°talya idaresine geÃ§tikten sonra gÃ¶Ã§le azalan TÃ¼rk nÃ¼fusa hizmet verecek olan hoca ve Ã¶ÄŸretmenin kalmamasÄ±yla ibadete kapandÄ±. Yunan hakimiyeti sonrasÄ±nda ise kapÄ± ve pencereleri sÃ¶kÃ¼lerek, cami harabeye dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 1961'e kadar ayakta olan caminin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, yerinde bir Ã§ocuk parkÄ± bulunuyor."

Ã‡ayÄ±r KÃ¶yÃ¼ndeki ErtuÄŸrul Camisi hakkÄ±nda da bilgi veren Konuk, 2007 yÄ±lÄ±nda Rodos'ta kendi yaptÄ±ÄŸÄ± bir envanter Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda askeri bÃ¶lge iÃ§inde yer alan caminin uzaktan fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekebildiÄŸini, askeri bina olarak faaliyet gÃ¶steren caminin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde minaresinin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸini sÃ¶yledi.

"Tir-i MÃ¼jgan Camisi, Katolik Kilisesine Ã§evrildi"

Kalamina KÃ¶yÃ¼ndeki Tir-i MÃ¼jgan Sultan Camisinin durumunu anlatan Konuk, ÅŸu bilgileri verdi: "Tir-i MÃ¼jgan Camisi, 1927-1929 yÄ±lÄ±nda Ä°talyanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle, Katolik Kilisesine Ã§evrildi. YapÄ±, Zafer Leydimiz (Our Lady of Victory) Santa Maria Kilisesi olarak faaliyet gÃ¶steriyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Neohori semtinde, Kathopouli Caddesi, numara 45'te yer alan caminin, minaresi yÄ±kÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ana kÃ¼tlesi korunmuÅŸtur. Ancak son cemaat yeri yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, kubbe kasnaÄŸÄ±ndaki pencereler kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Rodos'ta Ä°talyanlar tarafÄ±ndan Ã¼slubu ve iÅŸlevselliÄŸi deÄŸiÅŸtirilen OsmanlÄ± mimari eserlerinden HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± binasÄ±ndan sonra tarafÄ±mdan tespit edilen ikinci eserdir."

"OsmanlÄ± dÃ¶neminde aÃ§Ä±lan mekteplerden sadece bir tanesi ayakta"



MutasarrÄ±f NamÄ±k Kemal Bey'in Rodos'ta yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer hizmetlere de deÄŸinen Konuk, bunlardan birinin eÄŸitim alanÄ±nda olduÄŸunu belirterek, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: "1885 yÄ±lÄ±nda ErtuÄŸrul Camisi ile Tir-i MÃ¼jgan Camisinin avlularÄ±nda aÃ§Ä±lacak mekteplere adada yeni usullerle eÄŸitim veren Medrese-i SÃ¼leymaniye mezunlarÄ±ndan muallim atanmasÄ± ve Meis AdasÄ±nda aÃ§Ä±lan okulun muallim maaÅŸÄ±nÄ±n ise devletÃ§e karÅŸÄ±lanmasÄ± talep edilir. Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in bizzat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu Ã¼Ã§ iptidai mektebine muallimler atanÄ±r. ÅžeyhÃ¼lislamlÄ±kla yapÄ±lan temas sonucu Ä°stanbul Fatih ve Bayezid Camii dersiamlarÄ±ndan Ebubekir SÄ±ddÄ±k, Mehmed Salim, Mahmud Celaleddin, SÃ¼leyman SÄ±rrÄ± ve Mehmed Raif Efendilerin tayini uygun bulunur."

AÃ§Ä±lan mekteplerin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki durumlarÄ±nÄ± anlatan Konuk, Kandilli KÃ¶yÃ¼ Ä°btidai Mektebinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hasarlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen mihrabÄ±nÄ±n halen durduÄŸunu, diÄŸer mekteplerin ise yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ halde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Konuk, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Rodos'ta, Hamidiye Camisi, ErtuÄŸrul Camisi ve Tir-i MÃ¼jgan Camisi, Rodos'u hakimiyetleri altÄ±na alan, Ä°talya ve Yunanistan tarafÄ±ndan kimlik deÄŸiÅŸtirilerek ve yÄ±kÄ±larak yok edildiler. TÃ¼rk okullarÄ±ndan ise sadece Kandilli Mektebi yÄ±kÄ±ntÄ± olarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ulaÅŸtÄ±."