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Namib Çölü'ndeki sıra dışı Spitzkoppe Dağları
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Namib Çölü'ndeki sıra dışı Spitzkoppe Dağları

Namibya'nın Namib çölünde, Usakos ve Swakopmund arasında bulunan Spitzkoppe Dağları, Alplere benzerliğinden dolayı 'Afrika'nın Matterhorn'u' olarak da adlandırılıyor.

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Dağlar granitten oluşuyor. Spitzkoppe sıradağlarının granitinin tarihinin 120 milyon yıldan fazla olduğu tahmin ediliyor. Manzaranın farklı bölgelerine uzanan bir dizi büyük belirgin zirveden oluşan ana tepe Gross Spitzkoppe olarak isimlendirilmiş.

Namib Çölündeki sıra dışı Spitzkoppe Dağları



Diğer tepeler Klein Spitzkoppe, Pondok Dağı ve Inselbergs. Çöl üzerinde yer alan bu dağlardan en yükseği, çöl tabanından 1584 metre yüksekliğe sahip. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.728 metre yüksekteki Spitzkoppe Dağlarının granit yapısı, Namib Çölünün manzarasını yüksekten seyretmek isteyen maceraperest dağcılar için bir cazibe merkezi.

Namib Çölündeki sıra dışı Spitzkoppe Dağları



Bölgenin uzun bir yerleşim tarihi de bulunuyor. Bu yerleşimin izlerini, mağaralar ve kayalarda görümek mümkün. Eski çağlarda kayalara çizilen resimlerin anlamları, geziye eşlik eden rehberler tarafından ziyaretçilere anlatılıyor..Stanley Kubrick'in çektiği, sinema tarihinin en önemli yapımları arasında gösterilen "2001: A Space Odyssey' filminin mekanlarından biri olarak da kullanılan bölge, dünyadışı bir yer izlenimi sunuyor.

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