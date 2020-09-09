Mta Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Nerede? Mta Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cuma Müzesi, bir tabiat tarihi müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede sergilenen eserler dünyanın farklı yerlerinden derlenerek ziyaretçilere sunulmaktadır.

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Nerede?

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Ankara şehrinin Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Mevkinde yer alan müzeye otobüs, minibüs ve dolmuş hatlarıyla ulaşım mümkündür. Ayrıca bireysel ve toplu gezilerde özel araçlarla da gidilebilmektedir. Müzeye gelen ziyaretçiler Genel Müdürlüğün Yüzüncü Yıl Kapısı’nı kullanmaktadır.

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Tarihçesi

Cuma Müzesi’nin tam adı Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi olarak geçmektedir. Müze 1968 yılında MTA bünyesinde kurulmuştur. Kuruluş yılı itibariyle ülkemizdeki ilk ve de en büyük tabiat tarihi müzesidir. Kuruluşunda toplumu tabiat kültürü alanında bilinçlendirmeyi amaç edinmiştir. Tabiat Tarihi Müzesi’ne 2013 yılında Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı da dahil edilmiştir. Müzede 2000 yılında görme engelliler için özel bir bölüm kurulmuştur.

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Eserleri

Cuma Müzesi 3 kattan oluşmaktadır. Her katta farklı kategoride eserler yer almaktadır. Müzeye giriş yapılan katta uzay yolculuğu ve gezegenler incelenebilmektedir. Ayrıca ay taşı ve yıldırım taşı gibi gök cisimleri hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Müzenin ikinci katında madencilik tarihiyle ilgili örneklere yer verilmiştir. Müzedeki bölümler; paleontoloji, gemoloji, diyorama, mineraloji, prehistoya ve planetaryum şeklindedir. Bunlara ilave olarak görme engelliler için de özel bir bölüm oluşturulmuştur.

Diyaroma bölümünde bitkin ve hayvanların canlandırıldığı vitrinler yer almaktadır. Prehistorya bölümünde tarih öncesi dönemlerde kullanılan aletler sergilenmektedir. Mineraloji bölümünde kayaçlar, süstaşları ve maketler bulunmaktadır. Planetaryum bölümünde ise küresel görüntüleme sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde yerküredeki iklim değişimleri, deprem hareketleri, volkanik olaylar ve atmosfer değişiklikleri gibi durumlar animasyonlar yardımıyla izlenebilmektedir. Paleontoloji bölümünde de fosil örneklerine yer verilmiştir. Omurgalı, omurgasız ve ız fosil örnekleri müzenin birinci katında sergilenen eserler arasındadır.

Müzede ülkemizin önemli şehirlerden ve dünyadan elde edilen buluntular da sergilenmektedir. Bunlardan bazıları:

Kahramanmaraş’taki Gavur Gölünden çıkarılan Maraş Fili İskeleti

Sivas’a düşen farklı ebatlardaki göktaşları

Pamukkale sarkıtları, travertenleri

Amerikan bir astronotun getirdiği ay taşı

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Giriş Ücreti

Müze girişinde ziyaretçilerden bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca MTA tarafından müzenin sanal ortamda görüntülenebilmesi için yine ücretsiz olarak sanal gezi imkanı da sunulmaktadır. Müzenin yıllık ziyaretçi ortalaması yaklaşık 45 bindir.

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Ziyaret Saatleri

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi haftanın 6 günü ziyarete açıktır. Müze yalnızca Pazartesi günleri ziyaret edilememektedir. Pazartesi günü dışında hafta sonu da dahil her gün ziyaret imkanı bulunmaktadır. Müzeye toplu geziler düzenleneceği zaman randevu alınması gerekmektedir. Bireysel ziyaretlerde randevu almaya gerek yoktur. Müze 09:00 ve 17:00 saatleri arasında halka açıktır.

MTA Genel Müdürlüğü Cuma Müzesi Hakkında Bilgi

Müze MTA denetimi altında kurulmuştur. Sergilenen eserler uluslararası standartlara uygundur. Görme engelliler için oluşturulan bölümün oluşturulmasıyla bu alanda bir ilk gerçekleştirilmiştir. Müze alanı 10 bin metrekaredir. Müzeye yeni binaların dahil edilmesi de söz konusudur. Müzeyi ziyarete gelenler için kafeteryalar ve tesisler de mevcuttur. Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmekte olan eserlerin yanı sıra 75 bin adet buluntu da müze depolarında saklanmaktadır.