Motosikletle özgürlüğe doğru

GÜNEŞİ BEKLEMEYİN





Gölcük, Bozdağ - Ödemiş: Bozdağ’ın tepesindeki Gölcük Gölü, ağaçları, bitki örtüsü, kamp alanlarıyla bir kartpostalı andırıyor. Bayındır ve Ödemiş üzerinden gidilebildiği gibi Turgutlu ve Salihli yolu üzerinden de ulaşmak mümkün. Güneşli havalar bir yana özellikle yağmurlu havalarda tertemiz oksijenin daha da ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.

MANZARALI VİRAJLAR





Karagöl Tabiat Parkı - Menemen: Yemyeşil bir doğa ve virajlı yollar. Bir motorcu için olmazsa olmazların neredeyse tümü Karagöl Tabiat Parkı’nda toplanmış. Karşıyaka’dan yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki park, gölde oynayan ördekleri, tertemiz havası, inişli çıkışlı ve manzaralı virajlarıyla motor tutkunlarını mutlu edecek türden.

MANDALİNALAR ARASINDA





Sığacık - Seferihisar: Renkli bahçeler, organik pazarlar, Teos Antik Kenti, Sığacık Yel Değirmeni, Akarca Sahili, Ekmeksiz Plajı, kuzey rüzgârına kapalı güzel koylar... Mandalina bahçeleri arasında mis kokulu bir yolculuk olacak.

ENDURO’CULAR BURAYA!





Balçova Terapi Ormanı - Balçova: Şehrin bir o kadar merkezinde ama bir o kadar uzağındaymış gibi hissetmenize yardımcı olacak, özellikle yürüyüşseverlerin vazgeçilmezi. Şelale, 10 kilometreye yakın yürüyüş parkuru, tarihi manastır ziyaretçileri bekleyen birkaç güzellik. Bu rotanın bir kısmı, özellikle ‘Enduro’ tipi motosiklet kullanıcılarına hitap edebilecek cinsten. Bol çamurlu, topraklı, göz alıcı doğal bir ortam ve gizli güzellikler motorcuları bekliyor.

ÇIKMASI CESARET İSTER





Spil Dağı Milli Parkı - Manisa: Bir tarafta adolu uçurumlar, bir tarafta muhteşem dağ manzarası, virajlarsa göz alabildiğine... 1.500 metre yüksekliğindeki bu dağın yolu, tam anlamıyla cesaret isteyen ve adrenalin yaratan türden. Çıkarken konsantrasyonun tavanda olması gerekiyor. Uğramışken Ağlayan Kaya’yı da ziyaret edin ve manzaranın tadını çıkarın.

LEZZETİ BOL ROTA

Kaplan ve Cambazlı - Tire: İnanılmaz bir Tire ve Bayındır ova manzarasına şahit olacağınız Kaplan’a ve Cambaz’a çıkarken kullanacağınız virajlı yollar bir motosikletçiyi mest edecek türden. Hem Cambazlı’da hem de Kaplan’da tadına doyamayacağınız keşkek, meze, ot salataları, şevketibostan, arapsaçı gibi yöresel lezzetleri ve kuzu tandır, Tire köftesi ve diğer özel et çeşitlerini tatmadan dönmeyin.

DİNLENE DİNLENE...

Farklı bir Bodrum yolu: İzmir’den başlayıp Didim, Akbük, Kıyıkışlacık, Güllük ve Güvercinlik rotasını takip ederek farklı bir Bodrum yolu yapabilirsiniz. Bu rota, yol olarak hem keyifli hem de birçok dinlenme noktasına sahip.