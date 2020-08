Mola vermenize değecek lezzet durakları

jüri

Ahmet Örs / Gazeteci, yazar

Ahmet Faik Karanis / @yiyelimguzelleselim Instagram hesabı

Burak Kan / @gurukafa Instagram hesabı

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı

Müge Ergül / Şef

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Salih Seçkin Sevinç / harbiyiyorum.com kurucusu

Sinan Hamamsarılar / @tatdedektifi Instagram hesabı

1-Tostun en şöhretlisi

Yasa, Susurluk

İstanbul-İzmir rotası üzerindeki ilçenin tostları oldukça şöhretli… Yasa Dinlenme Tesisi’nin tostlarıysa bu şöhretin çıkış noktası. Tesisin, aynı zamanda kendi ürünlerini sattığı bir de marketi de var. Menüsünde kahvaltı, ızgara ve tost çeşitleri var. Ebru Erke “Salçalı klasik tostu, çiğ böreği ve Susurluk ayranını mutlaka deneyin” diyor. (266) 865 67 07







2- Kasaplıktan gelen aile tecrübesi

Garden Et Lokantası, Silivri

Trakya veya Çanakkale istikametine yol alırken uğramadan geçilmemesi gereken bir lezzet durağı. Hem açık alanı hem de kapalı salonu olan mekânın oldukça zengin et ağırlıklı menüsü var. Salih Seçkin Sevinç’in önerisi: “Mükemmel bir servis ve kasaplıktan gelen bir ailenin tecrübesiyle… Arnavut ciğerini mutlaka deneyin.” (212) 723 68 40



3-Hızlı servis

Köfteci Yusuf

Bursa-Yalova, Bursa-Balıkesir, Ankara-Eskişehir yolu gibi pek çok ana yol üzerindeki tesis, karayolu yolcuklarının favori duraklarından. Burcu Gürtürk Kadak “Burayı özel yapan lezzetli köfteleri. Menüsünde ayrıca ızgara et çeşitleri de var. Müdavimlerinin karayolu yolculuklarında es geçmediği Köfteci Yusuf her daim kalabalık olsa da siparişinizin alınmasından birkaç dakika içinde yapılan hızlı servisiyle mükemmel” diyor. 444 61 62









4-Uğruna yola çıkılır

Uzan Et Mangal, Bursa

“Bursa-Balıkesir yolunda Görükle kavşağını geçtikten 10 kilometre sonra karşınıza çıkan Uzan Et Mangal sadece geçerken durulacak değil, uğruna yola çıkılacak lezzet adreslerinden” diyor Ahmet Faik Karanis. Restoranın menüsündeki tereyağlı kuzu sırt ve ince dilimlenmiş bonfilesini mutlaka deneyin. (224) 493 20 45



5- Arsu kenarında benzersiz pideler

Mavi Pide, Marmaris

Marmaris’ten Datça’ya giden yolda Bozburun sapağına gelmeden hemen yol üzerinde. Mekân küçük bir akarsu kenarında… Nurgül Büyükkalay “Özellikle kuşbaşılı ve közlenmiş patlıcanlı pideleri muhteşem. Üzerine yiyeceğiniz elmalı, muzlu, fındıklı pideleri bu lezzet molasından mutlu ayrılmanıza neden olacak” diyor. (534) 542 43 24









6-Mutlaka uğrayın

Kasap Mehmet Zengin’in Yeri, Aydın

Çine’deki ‘Kasap Mehmet Zengin’in Yeri’, yol üstündeki ‘çöp şiş’ restoranlarının en lezzetlilerinden. Yolu Aydın’dan geçecek olan herkesin uğraması gereken bir lezzet durağı olduğunu söylüyor jürimiz. Küçük küçük doğranıp çöp şişe geçirilmiş etlerinin yumuşaklığı ve lezzeti burayı listemize sokan temel nedenler. (256) 711 93 40



7-Menemeni meşhur

Alaattin, Yalova

Orhangazi Köprüsü’nden hemen çıkışta Oksijen dinlenme tesislerinde Menemenci Alaattin yol üstü sabah kahvaltılarının es geçilmemesi gereken adreslerinden. Saffet Emre Tonguç “Sabah kahvaltısında menemen ve sahanda yumurta çeşitlerini mutlaka deneyin. Akşam dönüş yolundaysanız eğer kuru fasulye ve pilavını da es geçmeyin” diyor. (543) 273 98 80



8- Kuyu kebabının adresi

Kırcalar Kuyu Kebabı, Kastamonu

Kastamonu-İnebolu yolu 10’uncu kilometredeki ‘Kırcalar Kuyu Kebabı’, 30 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Yapılması zahmetli bir işlem olan kuyu kebabı için etler, bir metre derinliğinde tuğlalarla döşenmiş bir kuyuda yaklaşık altı saat boyunca sönmüş ateşin sıcaklığıyla pişiriliyor. Daha sonra askılara alınan etler servis ediliyor. (507) 697 37 37









9-Manzara eşliğinde

Doğal Dükkân, Tirebolu

Yöresel ürünlerin olduğu menüde hiçbir yemekte katkılı ya da taze olmayan ürün kullanılmıyor. Serpme kahvaltısı, pideleri ve bir Karadeniz lezzeti olan kuymağı oldukça ünlü. Tamamı kendi üretimleri olan ürünlerle hazırlanan yemeklere Karadeniz manzarası eşlik ediyor. (454) 420 20 20



10- İri köfteler ve anne patatesleri

Gürkan Restoran, Sakarya

Gölün E-5 kıyısındaki mekânın girişi sizi yanıltmasın. Arka tarafındaki bahçesi göle hâkim bir manzaraya sahip… Burak Kan “Normalden biraz büyük köfteleri, ev tipi patatesi ve güzel bir salatayla yolun geri kalanını mutlu geçirirsiniz” diyor. (532) 163 15 72