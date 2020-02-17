Misis Köprüsü 1700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi’nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2’nci Flavius Julius Constantius tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor. Geçmiş dönemde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olmuş Misis Köprüsü, arkeolojik verilere göre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olmuş.







Köprü, ölümsüzlük ilacını bulduğuna inanılan Lokman Hekim’in, bu ilacı yazdığı kağıdı üzerinden geçerken nehre düşürdüğü köprü olması nedeniyle, "Ölümsüzlük Köprüsü" adıyla da biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor.







