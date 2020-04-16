Mısır Konsolosluğu Nerededir? Mısır Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkemizde pek çok ülkenin konsolosluğu bulunmaktadır. Bu konsolosluklar iki ülkenin anlaşması ile birlikte kurulur. Ayrıca bu konsolosluklar ülkelerin başkanları tarafından bizzat atanırlar. Türkiye'de yer alan konsolosluklardan biri de Mısır konsolosluğudur. Mısır konsolosluğu ülkemizde yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan sadece birisidir. Peki, Mısır başkonsolosluğu nerededir? Mısır konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nelerdir? İşte Mısır konsolosluğuna dair detaylı bilgiler.
Mısır konsolosluğu ülkemizde hizmet vermektedir. Mısır konsolosluğu vize ve diğer bütün işlemler için kullanılmaktadır. Mısır vizesi almak isteyen kişiler de Mısır konsolosluğu aracılığı ile vize işlemlerini gerçekleştirebilirler. Mısır konsolosluğu belirli günlerde hizmet vermektedir. Bu günler dışında Mısır konsolosluğuna yalnızca e-mail üzerinden ulaşabilmek mümkün. Onun dışında konsolosluğa girişte mümkün değildir. Mısır konsolosluğu ayrıca Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu olarak da geçmektedir.
Mısır Konsolosluğu Nerededir?
Mısır konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır.
Mısır Konsolosluğu Adresi
Adres: Cevdet Paşa Cad. No:12 Bebek Beşiktaş 34330 İstanbul
Mısır Konsolosluğu Telefon Numarası
Telefon: +90 (212) 324 21 33
Mısır Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Mısır konsolosluğunun e-mail ve fax numaraları bulunuyor. Konsolosluğa bu iletişim bilgileri ile de ulaşmak mümkündür. İşte Mısır konsolosluğunun iletişim bilgileri;
E-Mail: egypt.consulate.istanbul@hotmail.com
Fax Numarası: +(90) 312 427 0099
Mısır Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Mısır konsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.
Pazartesi: 09:00 - 16:00
Cuma: 09:00 - 16:00
Mısır konsolosluğu vize bölümü çalışma saatlerini de ayrı olarak güncellemiştir. Mısır konsolosluğunun vize bölümü çalışma saatleri şu şekildedir,
Pazartesi: 10:00 - 12:00
Cuma: 10:00 - 12:00
Mısır konsolosluğu turizm bölümü çalışma saatlerini de yine ayrıca belirlemiştir. İşte Mısır konsolosluğunun turizm bölümü çalışma saatleri;
Pazartesi: 10:00 - 16:00
Cuma: 10:00 - 16:00
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