Midilli Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Midilli Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Midilli Adası; Yunanistan'ın Doğu Ege Adalarının en kuzey bölgesinde yer alan bir adadır. Eğriboz ve Girit'ten sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası şeklinde bilinmektedir. Bu ada; Burhaniye ve Ayvalık'a çok yakın bir adadır. Bunun dışında dağlık bir ada şeklinde nitelendirilen Midilli Adası'nın başkenti Mytilene'dir. Midilli Adası; Yunan antik çağından beri son zamanlara kadar pek çok yazar ve şairin ilgi odağı olmuştur.

Midilli Adası Nerededir?

Midilli Adası; Ege Denizi'nin en kuzeyinde yer alan dağlık bir adadır. Bu ada, Türkiye'nin Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine yakın bir adadır. Eğriboz ve Girit adasından sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak belirtilebilir. Yunanistan'ın üçüncü büyük adası olarak nitelendirilmektedir.

Midilli Adası Nasıl Gidilir?

Yunanistan'da yer alan Midilli Adası’na ulaşmak adına deniz veya hava yolu kullanılabilir. Gün içerisinde 5 defa Atina'dan ve günde bir defa Selanik'ten uçaklar ile adaya ulaşmak mümkündür. Havaalanı; Midilli merkezinin yaklaşık olarak 8 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Adaya ulaşmak adına ise Kavala, Sakız ve Pire Adaları'ndan sürekli olarak arabalı feribot seferleri düzenlenmektedir. Rodos, Selanik, Limni, Sisam, Volos, Eğriboz ve Dedeağaç'ın kuzeydoğusunda bulunan Kymi kasabası üzerinden haftanın belli günlerinde deniz yoluyla ulaşım sağlanmaktadır.

Midilli Adası Gezilecek Yerler

Adanın etrafında, türlü yerlerde yer alan Klasik, Arkaik, Roma, Ortaçağ, Helenistik dönemlerine ait olan mimari kalıntıların önemli çoğunluğu, Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Bunun yanı sıra Adanın sahilleri eşsiz bir görünüme sahiptir. Midilli Adası'nda belediye parkları, meydanlar, Antik Tiyatro ve Kastrolarda yemyeşil şekilde halka sunulan kamu alanları görülebilir.

Midilli Adası'nda; Metropol Kilisesi, eşsiz bir mimariye sahip olup görülmelidir. Bununla beraber Taksiyarhis Kilisesi ve Ayos Therapontos Kilisesi görülmeye değerdir. Oldukça fazla sayıdaki müzelerin görülmesi ve bunun dışında Roma su kemerleri, Antik Tiyatro, Özgürlük Anıtı, geleneksel konaklar ve birçok tarihi eserler görülmelidir.

Midilli Adası Konaklama

Midilli Adası; turizm şehri olduğundan konaklama alanında çok gelişmiştir. Konaklama mekanlarında yeme- içme gibi olanakların sunulduğunu söylemek mümkündür. Asa içerisinde 4 ve 5 yıldızlı oteller bulunmasa da oldukça uygun fiyatlar ve oldukça konforlu adalar ile konaklama sağlanabilir. Konaklama açısından birçok seçeneğin bulunduğunu belirtmek gerekir.

Midilli Adası Tarihi

Midilli Adası; tarihte Lesvos Adası olarak bilinmekteydi. Bu adı Teselyalı kahraman olarak bilinen Lapithos'un oğlu Lesvos'tan aldığına rivayet edilir. Bu ada; Osmanlı'nın hakimiyetinde yönetildiği zamanlardan beri ''Midilli Adası'' olarak adlandırılmıştır. Ege adaların diğerlerine göre sık ormanlara sahip olan bu ada ''Zümrüt Adası'' benzetmesi yapılır. Yunan mitolojisinde; adanın ilk yerleşim topluluğunun Pelasgoslar olduğu düşünülmektedir. Thermi ilinin sahil bölümünde Millatan Önce 2400 ve Milattan önce 3200 senelerine ait yerleşim yerleri tespit edilmiş olması, adanın geçmişi hakkında bazı ipuçları sunmaktadır. Adada tarih boyu sırasıyla; Bizans, Roma, Pers, Antik Yunan, Ceneviz ve Yunanistan egemenlikleri hüküm sürmüştür.

Midilli Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Kuzeydoğu Ege bölgesinde bulunan Midilli Adası; Evia ve Girit Adalarından sonra Yunanistan'ın üçüncü büyük adası olarak nitelendirilmektedir. Midilli Adasının Türkiye kıyılarına oldukça yakındır. Adanın; kuzeyinde Müsellim Boğazı, doğu bölgesinde ise Edremit Körfezi bulunmaktadır. Adanın yaklaşık olarak beşte birini ormanlar kaplamakta olup dörtte birini ise zeytin ağaçları kaplamaktadır. Ada; Kallonis ve Ghera körfezleri sayesinde pek çok sayıda koya sahiptir. Adanın en mühim ovaları Ippion, Kalloni, Herse, Perama ovalarıdır. Adanın en yüksek dağları ise; Psilokoudouno, Olymbos ve Lepetimros dağları olarak tanımlanabilir. Adanın doğusu; çamlık ve zeytinliktir. Adanın batısı ise genel olarak çoraktır. Midilli Adası'nın özellikleri genel olarak bu şekilde belirtilebilir.