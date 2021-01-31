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Meke Gölü, kış dönemini de kurak geçiriyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Meke Gölü, kış dönemini de kurak geçiriyor

Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, krater yapıya sahip Meke Gölü bölgesinde kış mevsimi de kurak geçiyor.

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Yer altı sularının hızla çekilmesinin bölgeyi zor durumda bırakacağını söyleyen tarım danışmanı Süleyman Soran, "Şu anda göl bitme aşamasına geldi. Yer altı sularımızda ileri seviyede bir çekilme var. Meke Gölü’nün görkemli günlerini, buraya gelen kuşları hatırlayıp, bu günlerle karşılaştırdığımızda doğanın felaketi olarak görüyoruz. Meke Gölü özelliğini kaybetti bu çok acı bir durum. Çocuklarımızın geleceğinden de endişeliyiz" dedi.

Meke Gölü, kış dönemini de kurak geçiriyor


Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

Meke Gölü, kış dönemini de kurak geçiriyor


Karapınar'da oturan ve tarım danışmanlığı yapan Süleyman Soran, Meke Gölü'nün görkemli günlerini, binlerce kuşun yaşadığı dönemi hatırlayınca çok üzgün olduğunu belirterek, "'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak adlandırılan gölümüzdü ama yer altı sularının çekilmesinden dolayı artık bitme aşamasına geldi. Bu konuda gerçekten üzgünüz. Yer altı sularının çekilmesi ile tarım da artık büyük sıkıntıda. Tarım biterse hayat da biter. Yer altı sularımızda yüksek oranda çekilme var.

Meke Gölü, kış dönemini de kurak geçiriyor


Bu çekilmenin önüne geçilmesi için yer altı sularının beslenmesi gerekiyor. Havzanın beslenmesi için devletimizden yardım bekliyoruz. Şu anda Meke Gölü bizleri üzüyor. Meke Gölü’nün görkemli günlerini, buraya gelen kuşları hatırlayıp, bu günlerle karşılaştırdığımızda doğanın felaketi olarak görüyoruz. Meke Gölü özelliğini kaybetti bu çok acı bir durum. Çocuklarımızın geleceğinden de endişeliyiz. Güzelliklerimiz bir bir kayboluyor" dedi.

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