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Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar

Giresun'daki Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

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Giresun’un Dereli ve Şebinkarahisar ilçe güzergahında yer alan şelaleleri ve küçüklü büyüklü dört gölden oluşan mavi gölleri ile dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle ayrı bir renk cümbüşüne büründü.

Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar



Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.

Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar


Parkın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık göllerle ve akarsularla bütünleşiyor. Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan Mavigöl ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar



Gölün turkuaz rengine ve doğaya hayran kaldıklarını ifade eden ziyaretçiler,den Erkan Kılıç, “Mavigöl çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sosyal medyada gördük ve ziyaret etmeye karar verdik. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluşmuş. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor. Buraya ailemizle Trabzon’dan geldik ve geldiğimize değdi" dedi.

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