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Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerinde 'kış güzelliği'
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerinde 'kış güzelliği'

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, yağışla birlikte beyaza büründü. Ganos Dağı eteklerinde yer alan göz alıcı ormanlar, kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

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Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan göz alıcı ormanlar, kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, yağışla birlikte beyaza büründü.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerinde kış güzelliği


Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan ormanlar, kışın da bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, kar yağışının ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın insanlara her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerinde kış güzelliği


Ganos Dağı'nın kar yağışıyla "beyaz gelinliği" giydiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kar yağışının ardından doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Salgın dönemi herkes için zor geçiyor. Bu yüzden vatandaşlar bu güzellikleri görmek için bölgeye geliyor. Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinde denizin ve ormanın güzelliklerini izliyor." dedi.

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