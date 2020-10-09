Mavi gÃ¶zlÃ¼ ÅŸehri gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nden izlemek iÃ§in geliyorlar

Ã–zellikle Ä°stanbul ve yakÄ±n kentlerden gelen ekstrem spor tutkunlarÄ±, maviyle yeÅŸilin bir arada olduÄŸu ÅžarkÃ¶y ilÃ§esindekiÂ UÃ§makdere'deÂ yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼Â yaparak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor.Â ZiyaretÃ§iler, UÃ§makdere'de doÄŸal gÃ¼zelliklerin ve yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yaparak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor.ÂTekirdaÄŸ KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet HacÄ±oÄŸlu, Ã¶zellikle yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ iÃ§in Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§inin kenti tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi.

UÃ§makdere'nin paraÅŸÃ¼t tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zde adresi haline geldiÄŸini ifade eden HacÄ±oÄŸlu, "BurasÄ± her mevsim uÃ§uÅŸa elveriÅŸli bir bÃ¶lge. UÃ§makdere yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapanlar tarafÄ±ndan sÄ±klÄ±kla tercih ediliyor. ZiyaretÃ§iler doÄŸanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p ardÄ±ndan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor. HavalarÄ±n gÃ¼zel gitmesi buranÄ±n yoÄŸun olmasÄ±nÄ± ve talep gÃ¶rmesini saÄŸlÄ±yor" dedi.











"YAKIN Ä°LLERDEN BÃœYÃœK TALEP VAR"

TekirdaÄŸ YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼t KulÃ¼bÃ¼ kurucu Ã¼yesi SanlÄ± Fidan da TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ilinden uÃ§uÅŸ yapmak isteyenlerin bÃ¶lgeye geldiÄŸini anlattÄ±. Yazdan kalma gÃ¼nlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da UÃ§makdere iÃ§in avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Fidan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "ZiyaretÃ§iler gÃ¼zel havalarÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. YakÄ±n illerden bÃ¶lgemize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k talep var. Ã–zellikle hafta sonlarÄ± Ã§ok yoÄŸun oluyoruz. Ä°nsanlar yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼nden Ã§ok keyif alÄ±yor. UÃ§uÅŸ yapmak isteyenler UÃ§makdere'ye gelip bize ulaÅŸsÄ±nlar. HayatlarÄ±nÄ±n en gÃ¼zel anlarÄ±nÄ± yaÅŸamak iÃ§in bu aktiviteyi yapabilirler"



UÃ‡MAKDERE'DE ZÄ°YARETÃ‡Ä°LERÄ° NELER BEKLÄ°YOR?



ÅžarkÃ¶y ilÃ§esine baÄŸlÄ± bir belde olan UÃ§makdere, kent merkezine 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor. TekirdaÄŸ'Ä±n sahil beldelerinden KumbaÄŸ'dan geÃ§ilerek orman yolundan ulaÅŸÄ±lan UÃ§makdere'yi ziyaret edenler, gÃ¼ne kÃ¶y kahvaltÄ±sÄ±yla baÅŸlayÄ±p diÄŸer Ã¶ÄŸÃ¼nlerde ise gÃ¶zleme ve yayÄ±k ayranÄ±nÄ± tadÄ±yor.Â ZiyaretÃ§iler, Ganos DaÄŸÄ± eteklerinde oluÅŸturulan 600 ve 300 metrelik pistlerden de yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ile deniz ve orman Ã¼zerinden atlayÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirip 20 dakika sÃ¼ren uÃ§uÅŸlarla TekirdaÄŸ semalarÄ±nda farklÄ± bir deneyim yaÅŸÄ±yor.