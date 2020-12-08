Maslak Kasırları Nerede? Maslak Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Maslak kasırları Osmanlı döneminde padişahların zamanını geçirdiği ünlü alanlardan biridir. Maslak kasırları geçmişte çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği nadir alanlardan biri olarak bilinir. Maslak kasrı mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerin başında yer almaktadır. Bu kasır Osmanlı sultanlarının huzur bahçeleri ve huzur buldukları yer olarak bilinmektedir. Mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Maslak Kasırları Nerede?

Maslak kasırları İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak semtinde yer almaktadır. Büyükdere caddesi üzerinde bulunur. Ulaşım oldukça basittir. Beşiktaş, Sarıyer gibi ilçelerden Maslak kasrına direkt olarak giden otobüsler bulunmaktadır.

Maslak Kasrı Hakkında Bilgi

Osmanlı imparatorluğu döneminde padişahların dinlenme ve konaklama ihtiyacı amacı ile bir kasır kurulmasına karar verildi. Maslak kasrının şehrin merkezi konumunda olmasına önem verildi. 2. Mahmud döneminde başlayan inşa ile birlikte maslak kasrı inşa edilmiş oldu. Maslak kasrının ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı mimarının kim olduğu tam olarak bilinememektedir. Maslak kasrının büyük bir bölümünün inşası ise sultan Abdülaziz döneminde bitirilmiştir. Sultan Abdülhamit zamanında da önemli bir kısmı bitirilmiştir.

Maslak kasrı Osmanlı imparatorluğu döneminde önemli bir yer edinmiş tarihi bir yapıdır. Maslak kasrı tarihte yaklaşık olarak 170 dönümlük araziye inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisini tam olarak yansıtan Maslak kasırları Osmanlı süslemelerinin de kanıtıdır. Maslak kasrı toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekildedir;

- Kasr-ı Hümayün ( Harem odaları )

- Mabeyn-i Hümayün

- Maslak Çadır Köşkü

- Maslak Kasrı Paşa Dairesi

- Limonluk

Bu bölümleri ziyaret edebilir her tarihi yerde ayrı ayrı fotoğraf çekebilme şansına sahipsiniz. Maslak kasrı İstanbul'da bulunan en tarihi milli saraylar arasında yer almaktadır. Eğer tarih meraklısı biri iseniz Maslak kasrını İstanbul'da mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Maslak Kasrı Düğün Fiyatları

Maslak kasrında dünya evine girebilme şansınız var. Maslak kasrında düğün fiyatları şu şekildedir;

Hafta içi yemekli düğün davetiyesi 100 TL iken bu fiyat hafta sonunda 150 TL'dir. Sadece yemek hariç kokteyli düğün vermek için ise hafta içi 80 TL hafta sonu ise 100 TL ödemektesiniz. Fiyatlar kişi başı olarak belirlenmiştir. 2020 yılı itibari ile güncellenen fiyatlardır.

Maslak Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Maslak kasrında unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşamak da mümkün. Maslak kasrında sabah 8'den akşam 6'ya kadar kahvaltı servisleri bulunmaktadır. Serpme kahvaltı kişi başı 50 TL olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz kişi sayısına göre de kahvaltı siparişi verebilirsiniz.

Maslak Kasrı Giriş Ücreti

2020 yılı itibari ile Maslak kasrına giriş ücreti yetişkin kişiler için 20 TL olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler için ise Maslak kasrına giriş ücreti 10 TL'dir. Sesli rehber eşliğinde Maslak kasrını gezmek istiyorsanız rehber için de 10 TL ödemek durumundasınız.

Maslak Kasrı Ziyaret Saatleri

Maslak kasrına Pazartesi ve Perşembe günleri hariç her gün ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu günler hariç 08:30 ila 16:00 arası bu kasrı ziyaret edebilirsiniz. Araba ile gelmeniz durumunda ise bir otopark hizmeti de bulunmaktadır.