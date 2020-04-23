Masallar alemine götüren Amber Kalesi



Adını doğurganlık ve toprak tanrıçası Amba Mata'nın adından alan Amber kenti, Hindistan'ın Jaipur kentinin inşa edilmesinden önce Kachhawa Rajputs devletinin başkentiymiş. Kentte yer alan Amber kalesi de, efsanelerle dolu geçmişi olan Hindistan'ın, en romantik ve büyüleyici yapıları arasındaymış.







Sarp kayaların üzerine kurulu kaleye ulaşım da hayli ilginç. Kalenin bulunduğu tepeye çıkmak isteyen turistler, fillere binerek ilginç bir deneyim yaşıyor. File binmekten çekinenler ise yürüyerek ya da ciplerle de bu yolu alabiliyor. İhtişamı ve atmosferiyle etkileyen yapı, zengin iç süslemeleriyle de dikkat çekiyor.







Amber Kalesi, tapınak, halk kabul salonu, zamanında mihracenin sıcak yaz günlerinde serinlemesini sağlayan 'Sukh Nivas' adı verilen su yolu, saray eğlenceleri için kullanılan büyük avlusu ve mihracenin eşleri için yaptırdığı özel oda ve balkonlarıyla sizi bir masal diyarına götürüyor.