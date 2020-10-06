Marmaris koylarına yatla gelenler esnafın yüzünü güldürdü

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan deniz sınırlarının 15 Haziran tarihinden itibaren açılmasıyla Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den çok sayıda tatilci ve deniz tutkunu, yat ve yelkenlileriyle cennet koylara akın etti. İlçenin el değmemiş kırsal mahallelerine yakın koylarda gözlerden uzak ve pandemiden izole olarak yatlarında tatil yapanlar yörenin ekonomisine katkı sağlıyor. Yatların sahipleri zaman zaman zodyak botlarla Bozburun, Selimiye ve Turgut mahallelerine gelerek alışveriş yapıyor. Yat personeli ise günlük yiyecek-içecek ihtiyaçlarını buradaki marketlerden karşılıyor. Avrupa'nın zengin turistleri, gittikleri mahallelerde organik bal, lavanta, sabun, kekik gibi yöresel ürünlerin yanı sıra, hediyelik eşya dükkanlarından da bol bol alışveriş yapıyor. Akşam ise çevresi yemyeşil doğa ile çevrili restoran ve kafeteryalarında yemeklerini yiyip, bol oksijenli havayı içlerine çekip, içeceklerini yudumluyor.









'DİLERİM KASIM SONUNA KADAR BÖYLE DEVAM EDER'



Marmaris'e 37 kilometre mesafedeki turistik Selimiye Mahallesi'nde 2 restoran ve 2 plajın işletmeciliğini yapan Ali Gök (32), "Pandemi nedeniyle izole olmak isteyenler yatlarında tatil yapıp, konaklamaya başladı. Bu nedenle bölgemizdeki cennet koylar yatların akınına uğradı. Bu yatlardaki kişilerin mahallemize gelerek alışveriş yapması ekonomik olarak bizlere büyük katkı sağladı. Pandemi sürecinde mekanlarımızı açalım mı, açmayalım diye kafamızda soru işareti vardı. Ama bu milyon dolarlık yatların gelmesi ekonomimize büyük katkı sağladı. Yatlarıyla koylara demirleyenler, zodyak botlarla kıyıya gelip, restoranlarımızda yemek yiyip, ciddi paralar bırakıyorlar. Dilerim kasım ayı sonuna kadar böyle devam eder" diye konuştu.









'SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR TANITIMI ARTIRIYOR'



11 odalı apart otel, restoran ve plaj işletmeciliği yapan Barış Ünlü (40), "Selimiye Mahallesi'nde pek çok kişi hem otel işletmeciliği yapıyor hem de buradaki koylara gelen yatlara hizmet veriyor. Selimiye koylarının çok korunaklı ve izole olması büyük avantaj. Bu nedenle gelen yat sayısında artış yaşandı. Marketler başta olmak üzere büyük ve küçük işletmeciler bu durumu fırsata çevirip, kazancını artırdı. Buraya gelen yat sahiplerinin koylarımızda, mahallemizde fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmaları da tanıtımımız için bizlere büyük katkısı oluyor" dedi.









ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ



Turgut Mahallesi'nde kara yolu kenarında kendi ürettiği doğal ürünleri satan Ahmet Çetin (45), "Kendi ürettiğim organik bal, kekik, ada çayı, lavanta gibi ürünlerin satışını yapıyorum. Pandemi nedeniyle geçen yıllarda hiç görmediğimiz kadar bölgemize motor yat akını oldu. Koylar, demirleyen yatlarla doldu. Bu motor yatlarla gelen misafirler mahallerimizi dolaşıp,