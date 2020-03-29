Manisa'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Manisa'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Keşfedilmemiş bir güzel olan Manisa'nın ünü her geçen gün ülke sınırlarımızı aşıyor. Nüfusu fazla kalabalık olmayan, tarihi ve kültürel yönden zengin bir mirası taşıyan bu değerli şehir, yediden yetmiş yediye turistleri misafirperverliği ile ağırlıyor. Manisa'nın tablo ve filmlerde gördüğünüz güzelliklerinin gerçek olduğunu bu şehre geldiğinizde anlayabilirsiniz.

Manisa; 1923 yılında Saruhan adı ile vilayet olan ve adı 1927 yılında Manisa olarak değiştirilen, demiryolu ve karayolu ulaşımı bakımından önemli bir noktada bulunan bir ilimizdir. Ülkemizin; ticari, zirai, sanayi bakımından gelişmiş illeri arasında yer alır.

Manisa İlçeleri

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Demirci, Kula, Selendi, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı,

Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre Manisa'nın ilçeleri arasında bulunmaktadır.

Manisa Hangi Bölgede?

Manisa; 1923 yılında Saruhan adı ile vilayet olan ve adı 1927 yılında Manisa olarak değiştirilen, demiryolu ve karayolu ulaşımı bakımından önemli bir noktada bulunan bir ilimizdir. Ülkemizin; ticari, zirai, sanayi bakımından gelişmiş illeri arasında yer alır. Bulunduğu bölgeye gelince;

Manisa, Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin orta kısmında yer almaktadır. Doğu yönünde Uşak, Kütahya, güney yönünde Aydın, Denizli, kuzeyde ise Balıkesir ve batıda İzmir ile komşudur.

Manisa Gezilecek Yerler

Manisa, tarihi ve doğal güzellikleri ile sakin ve huzurlu bir ortamda gezmek ve tatil yapmak isteyenler için ideal illerden biridir. Spil Dağı Milli Parkı, Ağlayan kaya doğa turizmi kapsamında mutlaka görülmesi gereken yerler arasında listede ilk sıralarda yer almaktadır.

1- Spil Dağı Milli Parkı: Spil Dağı, 1969'da milli park olarak ilan edilmiştir. Milli park, dağcılık sporuna uygun önemli bir rekreasyon alanı. Mitolojide Kybele, Niobe ile ilgili hikayelerde ismi geçen Spil Dağı’nın eteklerinde Tantal Kalesi vardır. Dağın en ünlü bitki örtüsü Spil ve ya Manisa Lalesi olarak bilinen laleler. 1995 yılında turizm merkezi ilan edilmiş olan ulusal park Atalanı taraflarında dağda kurulan evler, piknik, oyun alanları, kır kahvesi ve restoran bulunmaktadır. Günübirlik kullanım ile birlikte gelenlerin çadır ve karavanlarıyla kalmaları ya da dağ evlerinde konaklamaları mümkün.

2- Sardes Antik Kenti: Tarihte Lidyalıların başkenti olan Sardes Antik Kenti, Salihli ilçesinde yer alır.

Görkemli İon düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan Sardes antik kenti, korunan Roma Dönemi yapıları arasında anıtsal bir hamama sahiptir. Lidyalıların başkenti ve tek şehri olan Sardes yoğun ilgi görmektedir. Lidya tümülüs mezarlık alanı Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanı olarak antik kent merkezinde yer alır.

3- Ağlayan Kaya: Manisa'nın Çaybaşı mahallesinde bulunur. Uluslararası üne sahip olan Ağlayan kaya Niobe'ye ait efsaneyi insanlara anlatır. Manisa’ya gittikten sonra, Karaköy Kırmızı Köprüden Spil Dağına giden yolun takibi ile Ağlayan Kaya'ya ulaşılabilmektedir.

4- Manisa Muradiye Cami: 3. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırılan camidir. Cami, külliye niteliği taşımakta olup medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşur. Projesi Mimar Sinan’a aittir. Kapısı fildişi ve sedef kakmalar ile bezelidir. Avlusunda yer alan kütüphane kısmı Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak günümüzde hizmet vermektedir.

5- Aigai Antik Kenti: Manisa'nın yaklaşık elli kilometresinde yer alan Köyün yakınında bulunur. Nemrut Kale adıyla da bilinmektedir. Antik kentte; agora, tiyatro, stadyum, meclis binası ile tapınak kalıntıları belirgindir. Bu antik kentin tarihinin M.Ö. 8. yüzyıla kadar indiği bilinmektedir.