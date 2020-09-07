Manavgat Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Manavgat Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bunaltan yaz sıcaklarında görülmesi gereken yerler arasında bulunan Manavgat şelalesi, doğanın eşsiz güzellikleri listesinde yerini alan bir güzelliktir. Görülmeye değer olan bu güzellik; hem oldukça popüler hem de serinlik veren yerlerden birisidir. Yaz ayları başta olmak üzere bütün sene boyu yoğun şekilde ziyaret edilmektedir.

Manavgat Şelalesi Nedir?

Manavgat Şelalesi; Antalya'nın en mühim turizm mekanlarından birisidir. Şelale; Antalya iline 80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bununla beraber Manavgat ilçe merkezine yaklaşık şekilde 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yabancı ve yerli pek çok turistin ilgi odağı olan Manavgat Şelalesi eşsiz manzarası ile büyülemektedir.

Manavgat Şelalesi; Batı Torosların doğu yamacından doğup Sorgun'da yer alan boğazdan Akdeniz'in büyük yeraltı suyundan beslenerek ortaya çıkmaktadır. Manavgat Şelalesi, yaklaşık olarak 5 metre yükseklikteki falezler ile oluşmaktadır. Pek çok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan şelale, aynı zamanda pek çok ağaç çeşidine ve bitki türüne de sahiptir. Bunlardan birkaçı; sazan, alabalık, kefal, karabalık, ördek, yalıçapkını, levrek, sutavuğu, kaz, dut, çınar, söğüt, kavak, karacaağaç olarak sıralanabilir.

Manavgat Şelalesi Nerededir, Hangi Bölgede ve İldedir?

Manavgat Şelalesi; Antalya ilinin Manavgat ilçesinde bulunan doğal bir güzellik olarak bilinir. İçlenin merkezine yaklaşık şekilde 5 kilometre uzaklıkta yer alan bu şelale; Antalya şehrinin merkezine yaklaşık olarak 80 kilometre kadar uzaklıkta bulunmaktadır.

Manavgat Şelalesine Nasıl Gidilir?

Değişik ulaşım yolları ile Manavgat Şelalesine çok kolay bir şekilde varmak mümkündür. Kişi isterse, şehirlerarası otobüsleri kullanıp şelaleye gidebilir ya da özel araçları ile ulaşabilirler. İstanbul şehrinden 800 kilometre uzaklığı bulunan şelale, Ankara'dan ise 622 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Antalya Havalimanına 60 kilometre uzaklıkta yer alan şelaleye, havaalanı seçeneğinden çok rahat ulaşım sağlanabilir.

Manavgat Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Manavgat ilçesine 3 kilometre uzaklıkta yer alan Manavgat Şelalesi, adını bu ilçeden almıştır. Irmak sularının 5 metrelik bir falezden düşmesi ile ortaya çıkan bu şelale, adeta bir görsel şölene sahiptir.

Manavgat Şelalesi Özellikleri

- Manavgat Şelalesi; birçok ırmak suyunun birleşmesiyle yaklaşık 4 metrelik falezden dökülmesi ile ortaya çıkmaktadır.

- Şehirden uzak kalmak isteyen kişilerin uğrak noktası şeklinde değerlendirdiği bu şelale, amatör fotoğrafçılar tarafından çok sık ziyaret edilmektedir.

- Akarsunun dinlendirici sesi, ruhsal olarak iyi geldiğinden çok tercih edilmektedir.

- Manavgat Şelalesine dökülen nehir suları, yaklaşık olarak 5 metrelik yükseklikten dökülmektedir. Bu yüksekliğin az olduğunu düşünenlerin, oraya gittiğinde fikri değişmektedir. Suyun debisinden ötürü ortaya çıkan sesin ve görünümün eşsiz ve muazzam olduğunu söylemek mümkündür.

Manavgat Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Manavgat Şelalesi doğal bir unsur olarak tanımlanabilir.

Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Manavgat Şelalesine giriş ücreti 6 Liradır. Gazi ve şehit yakınlarına giriş ücretsiz olarak belirlenmiştir.

Manavgat Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Manavgat Şelalesinin ziyaret saatleri sınırlaması bulunmamaktadır. Yeme- içme konusunda şelalenin çevresinde birden fazla restoran, kafe, dinlenme alanları vb. pek çok alan bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde sabah kahvaltıları ya da akşam yemeği gibi olanaklar bulunuyor.

Manavgat Şelalesi Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Manavgat Şelalesinin hikayesi ya da efsanesi bulunmamaktadır.