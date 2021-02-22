Madeira Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Madeira Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Madeira Adası Atlas Okyanusunda bulunan bir takımadadır. Portekiz’e bağlı özerk bir yerleşim yeridir. Tam bir turizm cennetidir.

Madeira Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Atlas Okyanusunda ve Portekiz’e bağlı bulunan bu takımadanın başkenti Funchal’dır. Burası 800 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Kanarya Adası’nın 400 km kadar kuzeyinde yer almaktadır. Bu ada 1617 yılında kısa bir dönem Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetinde kalmıştır. Madeira Adası’nda, başkent Funchal’da bir uluslararası havaalanı vardır.

Afrika’nın kuzeybatısında kalan bu özerk ada tropikal ada özelliklerini taşımaktadır. Yıl boyunca ılıman bir iklime sahip olan adada sıcaklık değerleri 20-25 derece arasında seyreder. Adada palmiye ağaçları, mimozalar ve bambular vardır. Cenneti andıran tabiat köşeleri bulunur.

Madeira Adası Gezilecek Yerler

Adada gezilecek yerler mevcuttur. Başkenti olan Funchal ise en önemli yeridir. Burada müzeler, tarihi yapılar vardır. Ayrıca gelen turistlerin iyi vakit geçirebilecekleri eğlence yerleri bulunur. Şarapları ile meşhur bir adadır ve şaraphaneleri görülmeye değerdir. Adada tek bir kumsal vardır. Prainha olarak bilinen bu kumsal dışındaki yerler ise genelde kayalıktır.

Bölgenin toprakları ise oldukça verimlidir. Bununda nedeni volkanik olmasından kaynaklanır. Adanın gezilecek yerlerine olan mesafe çok fazla değildir. Bu nedenle yürüyerek keşfetmeniz mümkün olacaktır. Etraftaki rengârenk çiçekler ise adaya farklı bir güzellik katar. Cennet kuşu çiçeği, begonvil, zambak, açelya adadaki çiçeklerden sadece birkaç tanesidir. Adada gezilecek yerleri ise şöyle sıralayabiliriz;

l Cabo Girao: Burası bir seyir terasıdır. Yükseklik korkusu olmayanlar için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte olan bu yerde, zemini cam olan bir bölüm vardır.

l Funchal: Adanın başkentidir ve en işlek limanıdır. Burada daracık sokaklarda gezebilir ve tarihi binaları keşfedebilirsiniz. Ayrıca kapıların renkli hali ayrı bir güzellik sunmaktadır. Görülebilecek özel yapılarından bir tanesi de, Funchal Katedralidir ve Katedral gotik tarzda yapılmıştır. Diğer görülecek bir binası da Sao Tiago Kalesi’dir. Sao Lourenço Sarayı’nda görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

l Picos de Barcelos: Burası muz tarlalarının olduğu bir cennet gibidir. Muhteşem manzaralar ile gelenleri karşılar. Burası ayrıca futbolcu Ronaldo’nun doğup, büyüdüğü köy olarak bilinir. Ronaldo’nun adada bir oteli de bulunmaktadır.

l Santana: Burada ise samandan çatıları olan evler vardır. Farklı ve eski mimari örneklerini burada görmeniz mümkündür. Ayrıca denize doğru inen bir teleferik vardır.

l Monte Sarayı Bahçesi ve Orkide Bahçesi: Burası 50.000 civarında bitkiye ev sahipliği yapan bir yerdir. Birbirinden harika orkideler ile kendinizi başka bir dünyada hissetmenizi sağlayacak bir ortamdır.

Madeira Adası Konaklama

Madeira Ada’sında konaklamak için yüzlerce seçenek bulunmaktadır. Çok sayda Atlas okyanusu manzaralı otel vardır. Kalite ve fiyat değişiklik sunmaktadır. Fiyat aralıkları oldukça farklılık göstermektedir. Otellerden bazılarının isimleri ise;

l Savoy Palace

l The Cliff Bay

l Saccharum Otel

l Calhate Beach

Madeira Adası Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Medaira Adası aynı zamanda Yüzen Bahçe olarak bilinmektedir. Tabiat güzellikleri, çiçek çeşitliliği ve ılıman iklimi buranın, bu adı almasına neden olmuştur. Harika bir doğaya sahip olan bu adaya her yıl yüzlerce turist gelmektedir. Ada 1410 yılında João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira ve Bartolomeu Perestrelo isimli kişiler tarafından keşfedilmiştir. Nisan ayında bölgede Çiçek Festivali yapılmaktadır. Ayrıca burada Laurissilva Ormanları olarak adlandırılan ve tam 20 milyon yıllık geçmişe sahip orman vardır.