Lut Gölü nerede ve hangi kıtada? Lut Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve hikayesi

Dünya üzerinde milyonlarca göl bulunmaktadır. Bu göller az derin, çok derin, geniş, tuzlu, tatlı Kükürtlü, sodalı gibi birçok farklı özelliğe sahiptir. Dünya üzerinde bulunan göller arasında Dünya’nın en alçak Gölü olarak bilinen Lut Gölü de bulunmaktadır.

Lut Gölü Nerede Ve Hangi Kıtada?

Lut Gölü dünyanın en alçak Gölü olarak bilinen göldür. Dünyada deniz seviyesinden aşağıda olan göl olarak bilinen Lut Gölü Afrika Kıtası’nda bugünkü İsrail topraklarında yer almaktadır. Ürdün Vadisi'nde bulunan Lut Gölü Afrika levhası ve Arap levhası arasında tektonik plakası sınırı boyunca yer almaktadır.

Lut Gölü Oluşumu, Özellikleri, Derinliği

Afrika Kıtasında İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında kalan, yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanda bulunan Lut Gölü 422 metre derinlik ile deniz seviyesinden en aşağıda olan göldür. Lut Gölü'nün derinliği ise 376 metre civarındadır. Lut Gölü'nün tuzluluk oranı %30 olarak belirlenmiştir. Dünyanın en tuzlu 3. Gölüdür. Dünyanın en hızlı 3. Gölü olması sebebiyle batmadan suda durabilmek mümkün olmaktadır. Tektonik hareketler sonucu oluşan Lut Gölü özellikle kişilerin batmamasından dolayı oldukça ilgi çekmektedir.

Lut Gölü Hikayesi

Denizin tuzluluk oranından dolayı denizde yüzmek isteyenlerin batmaması ile ünlü olan dünyanın en en tuzlu 3. Gölü olarak bilinen Lut Gölü Ziyaretçiler için oldukça ilgi çekici yerlerden bir tanesidir. Ancak Lut Gölü için ilgi çekici diğer nokta ise Lut Gölü'nün hikayesi ise Hz. Lut Peygamber'in gönderildiği Lut Kavmi'nin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirleri bu bölgede bulunduğuna inanılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Araf ve Hicr surelerinde bu kavim hakkında ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlerde Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede yer alan Sodom ve Gomore şehirleri azgın olan Lut kavmini gönderilen peygambere inanmaları üzerine Allah'u Teala bu bölgeyi ayetlerinde de belirtildiği gibi sular altında bırakarak Lut kavmini helak etmiştir. Bölgedeki volkanik kalıntılar kraterler deprem izleri incelendiğinde gölün altında şehir bulunduğu izlerine de rastlanmıştır.