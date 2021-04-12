Likya Yolu’nun en güzel manzaralı 8 noktası

Uzunluğu 540 kilometre olan bir yol düşünün. Kimi zaman bir kral mezarını, tarihi bir lahdi, kimi zaman da yeşille mavinin buluştuğu masmavi koyları karşınıza çıkaran ve her rotasında şaşkınlık verecek derecede güzel manzaralar sunan... Dağlarda kekik toplayan Yörükleri, otlayan keçileri, çiçek açan ağaçları ile Likya Yolu’nun şimdi tam zamanı. Bu yolu yürümek için en güzel mevsim yazın sıcak ve neminden uzak olacağınız bahar ayları. Her ilkbahar geldiğinde sevdiğim bir parkuru seçip Likya Yolu’nu kısım kısım yürüyorum. Bazen günübirlik, bazen de kamp kurulabilecek alanları seçerek rotamı belirliyorum. Manzarasına doyamadığım birçok noktası var ama yine de favorilerim yok değil.

ISSIZLIĞIN ORTASINDA BİR BEKÇİ

Gelidonya Feneri

Likya Yolu’nun tartışmasız en güzel manzaralı noktası. Fenere ilk çıkışımda kızılçam ağaçlarının arasından yürüdüğüm 4 kilometrelik dik yol beni epey zorlamış, buna değip değmeyeceğini sorgulatmıştı. Fenere vardığımda karşıma çıkan yemyeşil ormanın içinden yükselen beyaz fener, sıra sıra dizilmiş beş adalar ve Maldivler’i aratmayan rengiyle Suluada’yı aynı noktadan görmek tüm yorgunluğumu almıştı. Gelidonya, 227 metre uzunluğuyla Türkiye kıyılarının en yükseği.

Çam ve zeytin ağaçlarının arasından yukarı doğru çıktığınızda Gelidonya Feneri’nin en güzel fotoğraflarını yakalayacaksınız. Fenerin olduğu burnun uç kısmındaysa Suluada’yı göreceksiniz.

ÇÖL TADINDA GÜNBATIMI

Patara Plajı

Göz alabildiğine uzanan altın rengi kumsalı ve çöldeymiş hissi veren kum tepeleriyle başka yerde kolay kolay rastlanmayacak bir güzellik. Patara dünyanın en uzun doğal plajlarından birine sahip. Bu romantik plajın uzunluğu 18 kilometre. Patara’da yakalayacağınız en güzel manzara kum tepelerinde günbatımı. Kumlar tamamen rüzgârın yönüne göre şekilleniyor. Uzanıp ılık ilkbahar esintisinin ve manzaranın tadını çıkarın. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara’da antik kenti de mutlaka ziyaret edin.







DÜNYA GÜZELİ

Kaputaş Plajı

Türkiye’nin en güzel ve en bakir plajlarından Kaputaş, Likya Yolu’nda göreceğiniz en güzel plaj manzarası olacak. Her yaz defalarca gittiğim Kaputaş Plajı’nın manzarasına hâlâ doyabilmiş değilim. Bir kanyon ağzı plajı olan Kaputaş’ın çakıl ve kumla karışık sahili var. Dağlardan gelen ve deniz altında kaynayan sular denizin rengini muhteşem bir turkuvazlığa dönüştürüyor. Kaputaş’ın en nefes kesici manzarasını tepeden göreceksiniz. Ancak turkuvaz sularıyla da kavuşmak isterseniz 187 basamak merdiven inip çıkmanız gerekiyor.



TARİHLE TABİAT İÇ İÇE

Kaleköy

Kaleköy ziyaretçileri genelde Kekova’dan kalkan teknelerle ulaşır köye. Likya Yolu’nun bir parçası olan Kekova’dan 3 kilometrelik bir yürüyüş yolu olduğu az bilinir. Yürüdükçe güzelleşen bu yolda köyün en tepesindeki kaleye yaklaştıkça kral mezarları çıkacak karşınıza. Batık şehrin de içinde olduğu Kekova koyları, Kaleköy’ün küçük şirin pansiyonları, ülkemizin tanıtım fotoğraflarında kullanılan denizin ortasındaki tarihi lahdin bir arada olduğu bir manzara göreceksiniz. Begonviller fışkıran dar sokaklarından aşağı indikçe taze kekik kokuları saracak etrafınızı. Kaleköy’de kıyıdan gördüğümüz manzara mı yoksa en tepeden kucakladığımız manzara mı daha güzel, karar verebilmiş değilim.



BİR DOĞA HARİKASI

Kelebekler Vadisi

Adını burada yaşayan 80 çeşit kelebekten alıyor. Karadan ulaşımı yok, bakirliğini de buna borçlu. 2.000 metre yüksekliğindeki Babadağ’ın eteklerine yayılan Kelebekler Vadisi’nin en güzel fotoğrafları tepeden çekiliyor. Vadi, endemik bitkileri, şelaleleri ve tüm ihtişamıyla karşılayıp kucaklıyor ziyaretçilerini. Ayrılması biraz zor.

İÇİNDEN DENİZE GİRİLEN ANTİK KENT

Aperlai Antik Kenti

Aperlai, Kaş ile Kekova arasında olan MÖ 400’lerde kurulmuş bir antik kent. Kaleköy’e kadar devam eden 16 kilometrelik bir parkurun içinde. Denize doğru inen tepenin eteklerindeki kalıntıların eşsiz bir manzarası var. Antik kentin içinden denize girme deneyimini mutlaka yaşayın, şnorkelle suyun altında kalan tarihi kalıntıları izleyin.

BÖYLE MANZARA YOK

Kaş Limanağzı

Likya Yolu üzerindeki Kaş’ın Limanağzı bölgesi hem tarih hem de doğanın izinde bir yürüyüş yolu. Büyükçakıl Plajı’ndan kırmızı topraklı dar patikayla 3 kilometrelik bir yürüyüş sonrası bu manzaraya ulaşacaksınız. Arkanıza tarihi sarnıcı alıp zeytin ağaçlarının altında Limanağzı plajlarına tepeden baktığınız noktadan manzaranın tadını çıkarın.

YEMYEŞİL DOĞAL HAVUZ

Göynük Kanyonu

Kanyon, Beydağları Milli Parkı içinde... Birbirinden güzel şelaleleri, doğal havuzları, göletleriyle eşsiz doğal güzelliğe sahip kanyonda farklı bir manzara göreceksiniz. Vadinin içine doğru 1 kilometrelik yol yürüdüğünüzde karşınıza önce yapay gölet, sonra yemyeşil doğal havuzun olduğu kanyonunun en güzel manzarası çıkacak.