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Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı

Senanque Manastırı, Fransa'nın Ardèche bölgesinden gelen Cistercian rahipleri için 12. yüzyılda inşa edilmiş.

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Vaucluse bölgesindeki güzel Gordes köyünün yakınında yer alan yapı, erken dönem manastır mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler, manastırın sadece mimarisi için değil, içinde süregelen yaşam biçimine de ilgi duyduklarından, görülmesi gereken yerler listelerine bu mistik yapıyı da ekliyor. Çünkü manastırda hala keşişler yaşıyor.

Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı



İbadetlerinin yanı sıra lavanta yetiştiriciliğiyle uğraşan din adamları, bu lavantalardan üretikleri bal, yağ, sabun, şampuan gibi ürünleri satarak manastırın ihtiyaçlarını karşılıyor. Manastırın gelir modellerinden biri de lavanta tarlalarına düzenlenen rehberli geziler. Bu tur kapsamında ayrıca; içinde yatakhane, kilise, okuma odaları gibi bölümler bulunan manastırda kısıtlı sayıdaki ziyaretçi için konaklama olanağı da sunuluyor. Rahipler, misafirleri için yemek de pişiriyor. Saatlik rehberli tur seçeneğinden yararlanmanın ücreti ise 8 euro.

Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı


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