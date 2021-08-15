Kütahya’nın en güzel 10 durağı

1- DÜNYADA BENZERİ YOK

Aizanoi Antik Kenti

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişilik tiyatro ve hemen yanı başındaki 13 bin 500 kişilik stadyum, dünyanın bilinen ilk ticaret borsa binası bu antik kentte. Neredeyse tamamı korunarak günümüze gelmiş olan Zeus Tapınağı, tiyatro ve ‘macellum’un (kapalı pazar binası) dünyada eşi benzeri yok. Aizanoi Antik Kenti, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, şehir merkezine 58 kilometre mesafede.



2- TREKKING İÇİN UYGUN

Frig Vadisi

Frig Vadisi’nin Kütahya sınırlarındaki bölümü merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Yeni Bosna Köyü’nden başlayıp Ovacık Köyü’ne kadar olan kısmı kapsıyor. Nurgül Büyükkalay şunları söylüyor: “Vadiyi gezmek için atlı turlar düzenleniyor, ayrıca trekking ve bisiklet rotaları var. Dileyen vadiyi araçla da gezebilir.”



3- ET ÇEŞİTLERİNİ DENEYİN

Osmanlı Kebap

Merkezdeki restoran Ebru Erke’nin önerisi: “Salaş ama iyi bir lokanta, yemekleri lezzetli… Et çeşitlerini mutlaka deneyin.” Menüde pide, et, tatlı ve salata çeşitleri var. İşletmenin özel lezzeti olan Osmanlı kebap dana bonfile şişten hazırlanıyor, porsiyonu 62 lira. (0274) 223 25 79



4- ANLAMI BÜYÜK

Dumlupınar Şehitliği

Büyük Taarruz’un 70’inci yıldönümünde açılmış. Şehitlik, Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba-Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, Namazgâh ve Şadırvan’dan oluşuyor. Saffet Emre Tonguç “Kütahya’ya gidip burayı ziyaret etmeden dönmek olmaz” diyor.



5- ADIM ADIM TARİH

Germiyan Sokağı

19’uncu yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerini Germiyan Sokağı’nda görebilirsiniz. Ramazan Doğan’ın önerisi: “Hızla yükselen binalara inat tarihi dokusunu ve güzelliklerini koruyan, tarihi konaklarıyla geçmişten günümüze ayna tutan Germiyan Sokağı, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta.”



6- 72 BURÇLU KALE

Kütahya Kalesi

Halk arasında Hisar olarak da bilinen Kütahya Kalesi MS 8’inci yüzyılda inşa edilmiş bir Bizans eseri. Oğuzhan Kılıç “Maruf Mahallesi’ndeki kaleye ulaşım oldukça kolay. Kütahyalı seyyah Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde de adından söz ettiği Kütahya Kalesi 72 burcuyla Türkiye’nin üçüncü büyük kalesi” diye anlatılıyor.



7- KAMP KURABİLİRSİNİZ

Domaniç

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta. Doğal güzellikleri ve yeşiliyle ünlü. Osmanlı’nın temeli burada atılmış. Mızık Çamı, Hayme Ana Türbesi, Domaniç Ormanları, Sarıkız Mesire Yeri görülmeye değer yerler arasında. Çadır kampı, piknik ve mangalın yanı sıra doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

8- YÜZYILLARIN NADİDE SANATI

Çini Müzesi

Müzedeki vitrinlerde 14’üncü yüzyıldan günümüze Kütahya ve İznik’te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, vazo, tabak, pano ve ev gereçleri kronolojik bir sırayla sergileniyor. Gök Şadırvan olarak da bilinen yer Türkiye’nin ilk ve tek çini müzesi. (0274) 223 69 90

9- FOTOĞRAFÇILARIN ADRESİ

Palazoğlu Göleti

Topuk Yaylası’ndaki Palazoğlu Göleti, keşfedilmeye değer doğal güzelliklerden biri… Burcu Gürtürk Kadak “Kayın ormanlarıyla çevrili olduğu için muazzam görünüyor. Fotoğrafçılar için tam anlamıyla bir cennet. Doğanın huzur veren atmosferinde sessizliğin keyfini çıkarabilirsiniz” diye anlatıyor.

10- ŞİFASI SUYUNDAN

Simav Eynal Termal Turizm Merkezi

Sıcak su kaynağı 163, kaplıca suyu 70-80 derece. Sağlık Bakanlığı Kaplıca İşletme Ruhsatı var. Mineralli suyun tedavi edici unsurlara sahip olduğu Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce de onaylanmış.