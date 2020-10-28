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Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu

Ardahan'da, yaz aylarında yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Putka Gölü, 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

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Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Putka Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. 

Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu

Sonbaharda suların çekilip, yaz mevsiminde yeniden yükseldiği Putka Gölü, 4 bin 181 hektar alanıyla göçmen kuş ve memelilere ev sahipliği yapıyor. Elmabaş patka türü ördek başta olmak üzere yüzlerce kuş, memeli ve sürüngenin önemli yaşam alanı olan göl, bitki çeşitliliği ve doğasıyla da doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çeken yerlerin başında geliyor.

Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu


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