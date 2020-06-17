MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKumdan Şiva heykeline kumdan maske
GeriSeyahat Kumdan Şiva heykeline kumdan maske
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyarete açtı. Hint mitolojisinde önemli yere sahip, Ganeşa ve Şiva temalı heykelin yüzüne, koronavirüse dikkati çekmek için kumdan maske yapıldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyaretçiye açtı. 40 ana temada 200'e yakın kumdan heykelin bulunduğu sergi alanında, koronavirüse dikkati çekmek için ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Hint mitolojisinde Ganeşa ve Şiva olarak bilinen baba- oğul figürü üzerinde gerçekleştirilen restorasyon ile Şiva'nın ağız ve burnu kumla kapatılarak, maskeli görünümü kazandırıldı.

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske



İNSANLARA SUBLİMİNAL MESAJ

Festival direktörü Cem Karaca, "Bu sene pandemi nedeniyle heykeltıraş sanatçılarımızı getirip tamamen temayı değiştiremedik. Geçen yılki temamız üzerinden yaptığımız restorasyon sonrası kapılarımızı açtık.

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske


Pandeminin ve virüsün ciddi anlamda yayılması ve verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafe bilinci ve maske mesajını subliminal olarak vermek istedik. Bu çerçevede Hint öğretisindeki Ganeşa ve Şiva heykel çalışmamızda ufak bir değişiklik yaptık. Şiva heykelinin ağzını maske ile kapadık" diye konuştu.

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle