Kum Denizi Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kum Denizi Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kum Denizi Plajı, İzmir’de özellikle yaz turizminin en hakim olduğu önemli deniz merkezlerinden Urla’da bulunan en popüler plajlarından biridir. Bu güzel plaj hemen hemen herkes tarafından ilgi ile ziyaret edilmesi gereken bir plaj olmaktadır.

Kum Denizi Plajı Hakkında Bilgi

Günümüzde Urla Belediyesi tarafından işletilen bu halk plajı yaklaşık olarak 2017 yılından bugüne kadar mavi bayraklı olan plaj statüsüne sahip olmaktadır. Kum Denizi Plajı’nın denizi sığ sulardan oluşmaktadır. Bu plaj içinde metrelerce gidilse bile denizin içi diz hizasında olmaktadır. Bu neden ile de özellikle yaşlı ya da çocuklu aileler tarafından değerlendirmesi gerekmekte olan bir seçenektir. Ayrıca yüzmeyi bilmeyen insanlar için de çok iyi bir plaj olmaktadır.

Kum Denizi Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Kum denizi plajı, İzmir ilinin urla ilçesine bağlı olan bir plaj olarak yer almaktadır. Bu plaj İzmir ilinin en güzel ilçelerinden birindedir. Bu plaja isteyen kişiler kendi araçları ile ulaşabilirler. Plaja ulaşmak için İzmir ilinden urla ilçesine gidilir ve sonrasında tabelalar takip edilerek plaja varılır. Ayrıca aracı olmayan kişiler için İzmir ilinden urla ilçesine dolmuşlar mevcuttur. Bu dolmuşlar ile istenilen plaj güzergahında inilir. Ulaşım kolay sağlamakta olduğu için de hafta içi ya da hafta sonu pek çok sayıda yerli ve ya yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Kum Denizi Plajı Özellikleri Nelerdir?

Kum Denizi Plajı denizi düzenlemesi belediye tarafından yapılmaktadır. Urla’nın mavi bayrağa sahip plajlarından olan bu plaj içinde su parkı vardır. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolu, yeme ya da içme alanları ve yeşillik alanlar da olduğu oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Kum denizi plajının suyu çok soğuk olmaktadır. Buna ek olarak plaj temiz olduğu İçin de her yıl pek çok sayıda yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Kum Denizi Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri?

Kum Denizi Plajı günümüz koşullarında en güzel kamp ve ya çadır kurulacak olan plajlar arasında yer almaktadır. Kişiler buraya gelip çadır kurarak ve doğanın harika tadını çıkarabilirler. Plajın giriş kısmında kamp alanı bulunmaktadır. Zaman içerisinde pek çok sayıda turist çekmeyi başaran bu plajın etrafında ise pek çok konaklama alanı da bulunmaktadır. Bu bölge genellik ile çok fazla kalabalık olmamakta ve de az sayıda kişi tarafından bilinmektedir. Bu sayede biraz kafa dinlemek amacı ile son derece hoş ve güzel bir yer olabilmektedir. Burada çadırınızı alıp yer bulduğunuz bölgede kamp yapabilirsiniz.

Kum Denizi Plajı Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Kum Denizi Plajına girişler ücretsizdir. Bu plaj halk plajı olduğu için ücretsiz olmakta ve plaj boyunca şezlong ya da şemsiyeler için kafeler yer almaktadır. Duş, soyunma yerleri ve de kafeterya gibi seçeneklerin var olduğu bu plaja giriş ücreti olmadığı için bu plajı tercih eden aileler pek öok sayıdadır. Ayrıca kafeteryadaki yiyecek ve de içecek ücretleri de oldukça makul fiyatlardadır.