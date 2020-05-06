Kültür ve Turizm Bakanlığı beş yıldızlı ücretsiz halk plajları serisine devam ediyor

Türk turizminin önemli merkezlerinden Belek ve Kadriye’deki iki alanı da halkla ücretsiz buluşturmayı hedefleyen projeler ile zengin olanaklar sunan sosyal alanlar oluşturulacak. Bakanlığın, projeleri durdurma isteklerini aşarak Ramazan Bayramı’nın ardından açılışını yapmayı planladığı yeni tesislerde; plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak.









Bakanlıktan Doğa Dostu Strateji



Belek Halk Plajı, proje tamamlandığında bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otoparkı, kafe ve restoranları, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek. Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı ise, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 570 araç kapasiteli otoparkı, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran, pastane, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanakları ile hizmet verecek.









Plajlar engelli vatandaşların kullanımına da uygun olacak. Ayrıca doğa ile dost bir strateji izleyen Bakanlık, her iki plajda da, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan Caretta Caretta kaplumbağaları için koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek.







