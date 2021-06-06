Köyceğiz aromaterapiyle ünlenecek

Bu adımla Köyceğiz’in dünyanın önde gelen aromaterapi rotalarından biri olması hedefleniyor. Türkiye’nin 16’ncı sakin şehri olan ilçede sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kadın istihdamı için eğitimlerle çeşitli aromaterapi atölyeleri düzenleniyor.

Eğitim ve atölyelere @koycegizaromatikbitkilerevi Instagram hesabından yapılan duyuruları takip edip katılabilirsiniz.