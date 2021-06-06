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Köyceğiz aromaterapiyle ünlenecek
Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen ‘Gelecek Turizmde Programı’ kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesine Aromatik Bitkiler Evi kuruldu.
Bu adımla Köyceğiz’in dünyanın önde gelen aromaterapi rotalarından biri olması hedefleniyor. Türkiye’nin 16’ncı sakin şehri olan ilçede sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kadın istihdamı için eğitimlerle çeşitli aromaterapi atölyeleri düzenleniyor.
Eğitim ve atölyelere @koycegizaromatikbitkilerevi Instagram hesabından yapılan duyuruları takip edip katılabilirsiniz.