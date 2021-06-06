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Köyceğiz aromaterapiyle ünlenecek
Seyahat
Haber Giriş: 06.06.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Köyceğiz aromaterapiyle ünlenecek

Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen ‘Gelecek Turizmde Programı’ kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesine Aromatik Bitkiler Evi kuruldu.

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Bu adımla Köyceğiz’in dünyanın önde gelen aromaterapi rotalarından biri olması hedefleniyor. Türkiye’nin 16’ncı sakin şehri olan ilçede sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kadın istihdamı için eğitimlerle çeşitli aromaterapi atölyeleri düzenleniyor.

Eğitim ve atölyelere @koycegizaromatikbitkilerevi Instagram hesabından yapılan duyuruları takip edip katılabilirsiniz.

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