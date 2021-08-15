Köy altına at beni!

- Köylü yukarıda taş evinde, hayvancılık ve zeytincilik merkezli rutin yaşamına devam ederken traktörü çekip serinlediği suları turistlerin işgal etmesinden mutsuz değil. Hatta ‘Eyvah Eyvah’ filmiyle popülerleşen Geyikli civarı bu işin kaymağını yemeye devam ediyor. Filmin simge ağacının olduğu koy Kumburun köy altı, adı da Taşkapı.

- Mahmudiye’den sonra Üvecik ve ardından Kumburun’a varacaksınız. Taşkapı Kamp alanına navigasyon sizi götürür. Yol bozuk, bölgede az sayıda yazlık var. Çamlık tepeye park edip dik bir yamaçtan plaja iniliyor. Turkuvaz sular göz alıcı ancak kampçılar yukarıyı çok pis kullanmış. Siniriniz bozulabilir. Aşağıda plajda sorun yok ama mutlaka şemsiyeniz olsun. Basitçe karın doyurup içecek alabileceğiniz bir market-kafe var.

- Yine Kumburun köy altında hemen yan koyda ‘Eyvah Eyvah’ kampı var. O meşhur ağacın altında oturup yemek yiyebilirsiniz. Geniş bir alanı var; çadır ve karavan için uygun ama günübirlikçileri de mutlu eden bir yer. (0541) 473 02 30

- Kumburun köy altında tamamen ıssız Tek Ağaç Koyu’nu da görmenizi öneririm. Su öyle temiz ki denizkestaneleri, ahtapotlar hemen kıyıda sizi selamlayacak.

- Sahil yolunu takip ederek Dalyan’a doğru devam ederseniz Geyikli altlarında çok sayıda turistik işletme, kamp alanı ve plaj var. Dalyan’a 2 kilometre kala karşınıza çıkacak Makara Kahvaltı Et ve Balık, tam gün yiyip içip denize girebileceğiniz bir yer. Temiz ve yemekleri lezzetli. Plajı ve manzarası oldukça etkileyici. (0507) 594 13 46

- Babakale, Türkiye’nin en batı ucundaki köy. Akliman adındaki köy altında yazlıkçılar ve günübirlikçiler denize giriyor. Yan yana dört tane beach kafe var. Şezlong ücreti 7.5-10 lira arasında değişiyor. Kafelerden birinin çadır alanı da var. Bu arada Akliman’a inmeden mutlaka Babakale muhtarına uğrayın. ‘Asya’nın bittiği yere ayak bastığınızı’ belgeleyen özel sertifikanızı alın. Sertifika ücretsiz.

- Babakale’de sahilden ilerlemeye devam ederseniz işte o meşhur koylar başlar. Buradan itibaren her yer Assos’tur. Bademli, Koyunevi gibi köylerin köy altları 10 yıl önce ıssızken şimdi bir havlu koyacak yer zor bulunur oldu. Bunların içinden kısmen sakin olanı Bektaş köy altı Sivrice Koyu’nu önerebilirim... Çiçek Butik Otel, 11 odalı bir aile işletmesi. Anne elinden çıkmış lezzetli zeytinyağlıları ve ızgara balıklarıyla akşam yemeği güzel… Kahvaltıda kendi ürettikleri domates, zeytin, peynir ve zeytinyağı leziz. (0546) 292 20 31

- Sivrice’nin denizi taşlık, çok temiz olduğu için de denizkestaneleri var. Bu nedenle her işletme bir iskele yapmış, denize rahatça giriyorsunuz. Koyun en geniş iskelesi Ayan Motel’inki. Otel 20 odalı, konforlu bir yer. Öğlen atıştırmalıkları, kalamar tavası ve mezeleri gününüzü güzelleştirir. (0532) 448 31 45

- Sivrice’den elinizi uzatsanız Midilli’ye, Molyvos kıyılarına dokunacak kadar yakınsınız. Sivrice’nin hemen yanı Sokakağzı. Oraya varmadan karşınıza çıkacak Poyraz, deniz kenarındaki küçük iskelesiyle Yunan adalarını aratmıyor. Üç odalı bu minik butik otel-restoranda günübirlik plaj hizmeti de var. Burada bugüne kadar yedikleriniz arasında en iyiler sıralamanıza girecek deniz ürünleri tadacaksınız; midye pilaki, Sadun Boro usulü ahtapot salatası, sübye sote, uskumru çiroz, torik lakerda, somon füme, tarama… Ayrıca özel soslu ızgara kılıç şiş de denenmesi gerekenlerden. (0530) 526 33 06

- Sazlı köy altında tüm bu koyların en temiz ve ucuz konaklamasını yapabilirsiniz. 18 odalı Rüya Motel, konforlu bir işletme. Yarım pansiyon, kişi başı 275 lira. Bu yıl, tüm yazı bu kıyılarda geçirmiş biri olarak bu fiyata çadır yeri bulamayacağımızı belirtmem gerek. Geniş plajına inmeden zeytin ve palmiye ağaçları gölgesinde de oturabiliyorsunuz. Zeytinyağlı ve balık ağırlıklı bir mutfakları var. İşletmecisi emekli öğretmen Necdet Bey’in titizliği her noktada hissediliyor. Huzurlu bir otel, günübirlik de uğrayabilirsiniz, kahvaltısı leziz. (0505) 826 60 16