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Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller
Seyahat
Fotoğraf: Otellerin resmi siteleri
Haber Giriş: 04.05.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hastalıkla mücadele cephesinin en ön safındaki doktorları ve sağlık çalışanlarını zorluyor. Bu süreçte gece gündüz demeden halk sağlığını korumak adına çalışan ve evine gidemeyen kahramanlarımız için pek çok otel kapılarını açtı. İşte Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları için tahsis edilen oteller…

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Salgınla mücadelede büyük bir riski göze alıp kaygı ve korkularını geride bırakarak sorumluluklarının bilinciyle hareket eden sağlık çalışanlarından bazıları olası bulaş riskini evlerine taşımamak için ailelerinden ayrı bir yaşam sürdürüyor. Durum böyle olunca bazı otel zincirleri de bünyesindeki otelleri sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. . Listedeki oteller sağlık çalışanlarını ağırlamak için hazır. Yalnız Müsaitlik durumunu ve konaklama şartlarının kontrol edebilmesi için gitmeden önce iletişime geçilmesi gerekiyor.

İSTANBUL

BH Conference & Airport Hotel
Corner Hot Ortaköy
Dosso Dossi Hotel Old City
Grand Hyatt İstanbul Hotel
Radisson Blu Hotel Asia
Soho House İstanbul
The Craton Hotel

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller

BURSA

Almira Hotel
Baia Hotel
Berussa Hotel
Gönlüferah City Hotel
Holiday Inn Bursa
Royal Hotel İnegöl

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller


İZMİR

Vintage Boutique Hotel

MERSİN

Grand Boss Suit Otel

ESKİŞEHİR

Tasigo Hotel Eskişehir
İbis Hotel Eskişehir

MERSİN

Grand Boss Suit Otel

SAKARYA

Ramada By Wyndham Hendek

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller


KAHRAMANMARAŞ

Ramada Plaza

SAMSUN

Samsun Neba Otel

TRABZON

Sandal Otel

DİYARBAKIR

Demir Otel

ELAZIĞ

Park Dedeman Otel

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller


Yukarıdaki bölümde yer alan oteller dışında İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik, Belediye ya da özel kurumların sınırlı koşullarda kontenjan sunduğu tesisler de var. Aşağıdaki tesislerde konaklamadan önce arayıp bilgi alınması şart.

İSTANBUL

Airport Express Hotel
Blue Inn Airport Hotel
Nan Otel
Radisson Residences Avrupa Tem
Republika Academic Aparts Büyükçekmece
Republika Academic Aparts Maslak
Selahaddin Eyyubi Uygulama Oteli

ANKARA

Laçin Park Otel

BURDUR

Serenler Otel

Kaynak: neredekal.com

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