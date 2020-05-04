Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller

Salgınla mücadelede büyük bir riski göze alıp kaygı ve korkularını geride bırakarak sorumluluklarının bilinciyle hareket eden sağlık çalışanlarından bazıları olası bulaş riskini evlerine taşımamak için ailelerinden ayrı bir yaşam sürdürüyor. Durum böyle olunca bazı otel zincirleri de bünyesindeki otelleri sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. . Listedeki oteller sağlık çalışanlarını ağırlamak için hazır. Yalnız Müsaitlik durumunu ve konaklama şartlarının kontrol edebilmesi için gitmeden önce iletişime geçilmesi gerekiyor.

İSTANBUL

BH Conference & Airport Hotel

Corner Hot Ortaköy

Dosso Dossi Hotel Old City

Grand Hyatt İstanbul Hotel

Radisson Blu Hotel Asia

Soho House İstanbul

The Craton Hotel





BURSA

Almira Hotel

Baia Hotel

Berussa Hotel

Gönlüferah City Hotel

Holiday Inn Bursa

Royal Hotel İnegöl







İZMİR



Vintage Boutique Hotel

MERSİN



Grand Boss Suit Otel

ESKİŞEHİR

Tasigo Hotel Eskişehir

İbis Hotel Eskişehir

MERSİN



Grand Boss Suit Otel



SAKARYA



Ramada By Wyndham Hendek







KAHRAMANMARAŞ



Ramada Plaza

SAMSUN

Samsun Neba Otel

TRABZON

Sandal Otel

DİYARBAKIR

Demir Otel

ELAZIĞ



Park Dedeman Otel







Yukarıdaki bölümde yer alan oteller dışında İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik, Belediye ya da özel kurumların sınırlı koşullarda kontenjan sunduğu tesisler de var. Aşağıdaki tesislerde konaklamadan önce arayıp bilgi alınması şart.

İSTANBUL

Airport Express Hotel

Blue Inn Airport Hotel

Nan Otel

Radisson Residences Avrupa Tem

Republika Academic Aparts Büyükçekmece

Republika Academic Aparts Maslak

Selahaddin Eyyubi Uygulama Oteli

ANKARA

Laçin Park Otel

BURDUR

Serenler Otel

Kaynak: neredekal.com