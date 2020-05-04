Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller
Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hastalıkla mücadele cephesinin en ön safındaki doktorları ve sağlık çalışanlarını zorluyor. Bu süreçte gece gündüz demeden halk sağlığını korumak adına çalışan ve evine gidemeyen kahramanlarımız için pek çok otel kapılarını açtı. İşte Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları için tahsis edilen oteller…
Salgınla mücadelede büyük bir riski göze alıp kaygı ve korkularını geride bırakarak sorumluluklarının bilinciyle hareket eden sağlık çalışanlarından bazıları olası bulaş riskini evlerine taşımamak için ailelerinden ayrı bir yaşam sürdürüyor. Durum böyle olunca bazı otel zincirleri de bünyesindeki otelleri sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. . Listedeki oteller sağlık çalışanlarını ağırlamak için hazır. Yalnız Müsaitlik durumunu ve konaklama şartlarının kontrol edebilmesi için gitmeden önce iletişime geçilmesi gerekiyor.
İSTANBUL
BH Conference & Airport Hotel
Corner Hot Ortaköy
Dosso Dossi Hotel Old City
Grand Hyatt İstanbul Hotel
Radisson Blu Hotel Asia
Soho House İstanbul
The Craton Hotel
BURSA
Almira Hotel
Baia Hotel
Berussa Hotel
Gönlüferah City Hotel
Holiday Inn Bursa
Royal Hotel İnegöl
İZMİR
Vintage Boutique Hotel
MERSİN
Grand Boss Suit Otel
ESKİŞEHİR
Tasigo Hotel Eskişehir
İbis Hotel Eskişehir
MERSİN
Grand Boss Suit Otel
SAKARYA
Ramada By Wyndham Hendek
KAHRAMANMARAŞ
Ramada Plaza
SAMSUN
Samsun Neba Otel
TRABZON
Sandal Otel
DİYARBAKIR
Demir Otel
ELAZIĞ
Park Dedeman Otel
Yukarıdaki bölümde yer alan oteller dışında İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik, Belediye ya da özel kurumların sınırlı koşullarda kontenjan sunduğu tesisler de var. Aşağıdaki tesislerde konaklamadan önce arayıp bilgi alınması şart.
İSTANBUL
Airport Express Hotel
Blue Inn Airport Hotel
Nan Otel
Radisson Residences Avrupa Tem
Republika Academic Aparts Büyükçekmece
Republika Academic Aparts Maslak
Selahaddin Eyyubi Uygulama Oteli
ANKARA
Laçin Park Otel
BURDUR
Serenler Otel
Kaynak: neredekal.com
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