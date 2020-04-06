Koronavirüs günlerinde 'kuşların göçerliğine tanık olun' önerisi

Doğa Derneği Göç Yolları Sorumlusu Can Yeniyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla göçmen kuşlar için önemli bir göç rotası olduğunu söyledi. Ülkenin özellikle süzülerek göç eden türler açısından Afrika-Avrupa ve Afrika-Asya doğrultusunda küresel öneme sahip olduğuna değinen Yeniyurt, bazı türlerin Türkiye üzerinden geçerek üreme alanlarına ulaşırken bazılarının ise kışlamak için geldiğini belirtti. Kış aylarını geçirdikleri Sahraaltı Afrika'dan Avrupa’daki üreme alanlarına yönelen yüz binlerce leyleğin Anadolu coğrafyasını geçerek yavrularını yetiştirecekleri alanlara ulaştığını anlatan Yeniyurt, dünya popülasyonun büyük bir kısmının özellikle İstanbul'dan hem bahar hem de sonbahar göçü sırasında geçiş yaptığını ifade etti.

Kara leylek, küçük akbaba, küçük orman kartalı, şahin, arı şahini, kara çaylak, yaz atmacası ve yılan kartalı gibi önemli sayılarda türün de göç yolculuğunun gözlemlenebileceğini aktaran Yeniyurt, şunları kaydetti: "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde, evimizden hiç çıkmadan kuş göçünü izleme fırsatına sahibiz. Evlerimizin, cam, balkon, teras veya bahçesinden gözlerimizi gökyüzüne çevirerek bu muhteşem kuş göç yolculuğuna tanık olabiliriz. Ayrıca gözlemlediğimiz bu kuş türlerini eBird'e kaydedebilir (https://ebird.org/home) ve böylece doğa koruma çalışmalarına katkı sağlayabiliriz."