Konya ‘şifa merkezi’ oluyor



Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Karatay Termal Tatil Köyü, "Kovid 19 Güvenli Hizmet Belgesi" sahibi bir merkez. Şifa bulmak için tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri titizlikle yapılıyor, odalar sık sık pandemi kurallarına göre temizleniyor ve sürece dair hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmıyor.



BAZI HASTALIKLARA İYİ GELİYOR



Karatay Termal Tatil Köyü’nün termal suyu da mineralizasyon bakımından 3100 seviyesinde. Kahverengi özelliği de bulunan suyun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmaları sonucunda şifa kaynağı olduğu, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere ameliyat sonrası bel-boyun ağrılarına, özellikle de birçok cilt hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.









‘TÜM TÜRKİYE'Yİ ŞİFA BULMAYA DAVET EDİYORUM’



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’ya yeni bir cazibe kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Termal Tatil Köyümüzün, bölgenin sağlık turizmine yönelik önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Tesislerimiz; Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Karaman gibi illere komşu olması dolayısıyla Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin önemli bir şifa merkezi olacak. Tesislerimizde bay ve bayanlar için ayrı ayrı havuzlarımız, spor sahaları, oyun parkları, kafeteryası ve market gibi birçok sosyal alanlarıyla adeta bir yaşam merkezi inşa ettik. Konya’mız, sağlık turizminde artık çok daha iddialı. Tüm Türkiye’yi, bütün vatandaşlarımızı şifa bulmak için Konya’ya Karatay Termal Tatil Köyümüze bekliyoruz" diye konuştu.



RESMİ AÇILIŞINI BAKAN KURUM YAPACAK



Yapımı 5 Ağustos’ta tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Karatay Termal Tatil Köyü’nün resmi açılışı, 10 Ekim Cumartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.









Mevlana'nın 'İsfahan’dan çıktım, çektim besmele, hamd-ü senalar olsun geldim İsmile' sözleriyle bölgede Mevlana’nın yaşamı boyunca şifahanelere su götürdüğü o dönemden bugüne bu alandaki suyun pek çok hastalığa şifa olduğu biliniyor.