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Kolombiyalılar 'Mum Günü'nde geceyi aydınlattı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Kolombiyalılar 'Mum Günü'nde geceyi aydınlattı

Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı.

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Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı.

Kolombiyalılar Mum Gününde geceyi aydınlattı


Ülkede Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan gecede, birçok şehirde olduğu gibi başkent Bogota sakinleri de taşıdıkları mumlarla sokakları aydınlattı. Başkentin birçok noktasında havai fişek gösterileri de yapıldı.

Kolombiyalılar Mum Gününde geceyi aydınlattı


Bogotalı aileler, ışıklandırılan Simon Bolivar ve 200. Yıl Parkları ile kent merkezindeki pek çok noktada fener ve mumlarla toplanarak havai fişek gösterilerini izledi.

Kolombiyalılar Mum Gününde geceyi aydınlattı


Hazreti Meryem'in günahsızlığının Papa 9. Pius döneminde kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen ve Venezuela ile Ekvador'da da rastlanan kutlamalar 1854'ten bu yana her sene tekrarlanıyor.

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