Kızkalesi sahili ekimde dolu

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de hava sıcaklığı 30, hissedilen sıcaklık 35 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, ekim ayına rağmen Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturdu. Turistler, denizde yüzerek, kumsalda güneşlenerek güzel havanın keyfini sürdü. Bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti. Tatilcilerin birçoğunun, koronavirüs tedbirlerine uyduğu ancak bazı gençlerin el teması olan oyunlardan vazgeçmediği görüldü.









FİYATLAR YÜZDE 50'NİN ALTINDA



Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın haziran ve temmuz aylarında doluluk yaşanmadığını ancak ağustos ve eylül aylarındaki yoğunlukla birlikte açığın biraz da olsa kapandığını kaydetti. Ekim ayının ilk hafta sonunda sahilin cıvıl cıvıl olduğunu kaydeden Çalışkan, "Denizin içi insanlarla dolu. Kumsal, güneşlenen insanlarla dolu. İlk defa ekim ayında plajın kalabalık olduğunu görüyorum. Buradan insanlara sesleniyorum, çocuklarını alsınlar gelsinler, ben insanları bekliyorum. Yaz mevsimi devam ediyor gibi. Gelin güzel denizimizden istifade edin. Fiyatlarımız da yüzde ellinin altına inmiş durumda" diye konuştu.







