Kızılhisar Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kızılhisar Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ada harika denizi, lezzetli yemekleri ve mutfak kültürü ile gelenleri ağırlar. Ayrıca sakin insanları ile farklı bir tatil seçeneği sunmaktadır.

Kızılhisar Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Kızılhisar Adası, Doğu Akdeniz bölgesinde yer alır. Yunanistan adası olan Meis, Antalya’nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktadır. Adaya ulaşım için ise kullanılabilecek farklı yollar vardır. Adanın Rodos ile bağlantısı bulunmaktadır. Feribot veya havayolu ile Rodos, Kızılhisar arasında ulaşım mümkündür. Ayrıca Kızılhisar Adasına gitmek isteyenler, Antalya’nın Kaş ilçesine gelerek buradan feribot ile Meis şehrine gidebilirler.

Antalya, Kaş ilçesine ulaşım için ise karayolunu kullanabilirsiniz. Şehirlerarası mesafeler ise şu şekildedir;

l İstanbul –Kaş: 900 km

l İzmir- Kaş:440km

l Ankara- Kaş: 700 km

Diğer bir seçenek ise uçak ile Antalya Havalimanına gelerek, buradan Kaş ilçesine gidebilirsiniz. Antalya, Kaş arası mesafe ise 190 km olarak belirtilmektedir.

Kızılhisar Adasında sadece bir havaalanı bulunmaktadır. Havaalanından da Megistiye giden otobüs bulunur. Adanın başka bir yerine otobüs yoktur. Kaş ile Kızılhisar arasındaki mesafe oldukça yakındır. Hatta Kaş’tan baktığınızda, elinizi uzatsanız tutacakmışsınız hissini yaşarsınız. Aydınlık havada ada görüntüsü oldukça belirgindir.

Kızılhisar Adası Tarihi

Adanın her yeri, yerleşim yeri olarak kullanılmaz. Sadece Meis’te yerleşim söz konusudur. Buranın adını ise St. Jean Şövalyeleri belirlemiştir. Adadaki kızıl kayalar nedeniyle buraya Kızılhisar adı verilmiştir. St. Jean Şövalyelerinden sonra adaya Mısırlılar hâkim olmuştur. Ardından Napoli’nin denetimi altına giren adaya 1512 yılında Osmanlılar hâkim olmuştur. Bu hâkimiyet ise uzun yıllar sürmüştür. 1915 yılına kadar ada Osmanlı Hâkimiyetinde kalmıştır. 1948 yılından sonra ise On iki ada ile beraber, Yunanistan’a verilmiştir.

Kızılhisar Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Adanın nüfusu 450 kişi civarındadır ve yerleşim yeri olarak ta küçük bir alanı kapsamaktadır. Fakat bu rakamlar yazın gelen turistler ile birlikte 3 katına kadar çıkmaktadır. Adanın yerleşik nüfusu ise Meis Adasında oturmaktadır. Osmanlı Döneminde buraya Megisti denmekteydi. Adada zeytin ve üzüm yetiştirilmektedir. Ama adanın en büyük gelir kaynağı sünger avcılığıdır. Ama bunun yanında turizm büyük bir gelir kaynağı olarak bilinmektedir. Kızılhisar Adası Yunanistan’a en uzak, Türkiye’ye en yakın olan adasıdır.

Kızılhisar Adası Gezilecek Yerler

Kızılhisar Adası deniz tatili için gelinebilecek en güzel yerlerden bir tanedir. Burada liman dâhil here yerden denize girme şansınız vardır. Yüzmek için Eski Cami’nin orada bulunan plajı tercih edebilirsiniz. Diğer Yunan bölgelerinde olduğu gibi burada da şezlong ve şemsiyeye ücret ödenmemektedir. Ama bir şey yiyip içmeniz beklenir.

Burası önemli bir alandır çünkü caretta kaplumbağalarının geçiş rotasıdır. Yüzerken yanından bir caretta geçebilir. Bunun dışında görülmesi gereken bir yerde Mavi Mağara’dır. Buraya tekne ile ulaşmanız mümkündür. Mağaranın girişi ise sadece 55 cm yüksekliğindedir. Mağaranın yapısı gereği, mağaranın içindeki denizin suyu turkuaz rengindedir.

Ada küçük bir yerleşim yerine sahip olduğu için, çok fazla gezilecek yeri yoktur. Ara sokaklarda gezerek, etrafı keşfedebilirsiniz. Küçük çarşı içinde birkaç dükkânı ziyaret edebilirsiniz. Deniz taksiyi kullanarak Mavi Mağarayı ziyaret edebilirsiniz.

Kızılhisar Adası Konaklama

Konaklama için herkesin bütçesine uygun alternatif bulabilirsiniz. Otel, pansiyon, hostel veya kiralık ev tutma şansınız vardır. Ayrıca Kaş’ta konaklayarak buraya günü birlik gezmek için gelebilirsiniz.