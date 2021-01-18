Kızıl geyikler,karlı ormanda ortaya çıktı... Karposttalık görüntüler oluşturdu

En büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı geçtiğimiz yıl 100'e ulaştı.









YANAN ORMANLARA GÖNDERİLDİ

Yaşam alanları Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, 'tabiattaki yoğunluğunun artırılması' ile 'yaban hayatının desteklenmesi' amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor. Bu amaçla 58 geyik, ölen geyiklerin yerine yanan ormanlık alanlara gönderildi.

KARLI ORMANDAKİ GEYİKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Merkezdeki geyikler için yetkililer tarafından özel yemler hazırlanıyor. Korkak karakterleriyle bilinen geyikler, yemek saatleri geldiğinde ormanın içinden çıkarak, yemleme alanına geliyor. Karlı ormandaki geyikler, yemleme alanında dronla görüntülendi. Karlı ağaçların arasında dolaşan geyikler, kartposttalık görüntüler oluşturdu.









'KIŞ ŞARTLARINI İYİ GEÇİRMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, "Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'müz ile Uludağ Üniveristesi arasında 2004 yılında yapılan anlaşma gereğince 71 nokta 2 hektarlık sahada doğal hayattaki geyiklerin rehabilite edilmesi, yaralı geyiklerin tedavilerinin yapılması, yemlenmesi ve tekrar doğaya salınması amacıyla söz konusu alan oluşturulmuştur. Söz konusu alanda 20 dişi, 19 erkek, 3 tane yavru geyik bulunmaktadır.









40'dan fazla geyik rehabilite edilerek doğaya salınmaktadır. Burada yaptığımız çalışma kış şartlarını daha iyi geçirmeleri, doğal hayattaki besin azlığını çekmelerini en aza indirmek amacıyla yemleme çalışması yapmaktayız. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olarak 2020-2021 kış sezonunda şu ana kadar 8 tonun üzerinde yem bitkileri verilmiştir. Kütahya'da başlayan büyük orman yangını vardı. Bu orman yangınından sonra doğal hayatı sağlamak, orada kaçan geyiklerin yerine, geyiklerimizin bir kısmı oraya salındı. Bir kısmı da yurdumuzda doğal felaket yaşayan yerlere salınmış oldu" dedi.