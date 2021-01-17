Kışın hiç uğramadığı Akdeniz köyleri

Yeşil ve mavi Kucak kucağa: Çıralı, Antalya

Salih Uçar / DHA Antalya Bölge Müdürü



Kemer’e bağlı Olimpos Dağı eteklerindeki Çıralı Köyü, yemyeşil bitki örtüsü ve masmavi deniziyle tipik bir Akdeniz köyü. Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırlarında. Caretta caretta’ların yumurtladığı 3 kilometrelik kumsalı olan köy, bu özelliğiyle dünyanın her yerinden gelen doğaseverleri ağırlıyor. Portakal bahçeleriyle çevrili köyde tipik Akdeniz iklimi hâkim. Kışın ısı neredeyse sıfırın altına hiç düşmüyor. Geceleri, ışıklandırma olmayan sahilde gökyüzündeki yıldızları izleyebilirsiniz. Köyün hemen yakınındaki Likya Yolu, Yanartaş, Ulupınar Kanyonu ve sedir ormanlarına yürüyüş planlayabilirsiniz.









Düğmeli evleriyle film seti gibi: Ormana Köyü, Antalya

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini



Şehir merkezinden Toroslar’a çıkacağınız 2.5 saatlik bir karayolu yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Ormana Köyü, Antalya’nın İbradı

ilçesinde. Kendine özgü mimarisiyle ziyaretçilerini büyüleyen Ormana, aslında eski bir Yörük köyü ve duvardan taşan ahşap parçaları nedeniyle düğmeli adını alan evleriyle meşhur. Köyde 300’e yakın düğmeli ev var ancak sadece 50 tanesi restore edilebilmiş. Köye 10 kilometre mesafedeki Avrupa’nın 3’üncü büyük yeraltı gölünün olduğu Altınbeşik Mağarası ve Ormana yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası köyde görebileceğiniz diğer güzellikler…









Kilikya’nın gizemli patikaları: Uzunburç, Mersin

Melih Uslu / Seyahat yazarı, Food and Travel dergisi yazıişleri müdürü



Mersin’in güneybatısındaki 20 kilometrelik Karadedeli - Paslı - Uzuncaburç yürüyüş rotasını izlemek dev bir açık hava müzesinin içinde yol almak gibi... Antikçağın kutsal suyu Lamas’ın (Limonlu) izlerini süren antik yolun finalinde Toroslar’ın 1200 metre yükseğindeki Uzuncaburç dağ köyü var. Antik Diokaisareia kentinin görkemli kalıntılarına ev sahipliği yapan köyde bir Yörük çadırına konuk olun. Yayık ayranıyla başlayan ikram, kenger çayıyla devam edecek. Bitkinin tohumlarından hazırlanan bu çay, antikçağlardan bu yana bir şifa kaynağı…









Dingin bir balıkçı köyü: Uçağız Köyü, Antalya

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini



Antalya Demre’ye bağlı Üçağız, Akdeniz kıyısında doğallığını korumayı başarmış, ülkemizin en güzel köylerinden biri. Adını üç farklı yerden denize çıkılabilmesinden almış. Üçağız’dan yürüyerek yeryüzündeki cennet Kaleköy’e gidebilirsiniz. Burada antik mezarları görüp kaleye çıkabilirsiniz. Sonra sahile inip tarihi lahdin etrafında kanoyla gezin. Hava güzelse Kekova’nın eşsiz koylarını ve batık şehrini mutlaka keşfedin. Bu mevsimde Akdeniz’in berrak sularında yüzenleri göreceksiniz, siz de yüzebilirsiniz. Üçağız, balıkçı köyü huzuru arayanların mutlaka görmesi gereken bir köy.









İçinden antik şehir geçiyor: Yakaköy, Fethiye

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı



Fethiye’ye 30 kilometre uzaklıkta, yemyeşil bir dağ köyü Yakaköy. Burayı görülesi kılan en başta orman, nehir, nehir kenarına kurulmuş irili ufaklı ahşap mesire alanları ve Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Tlos Antik Kenti. Tlos, Yakaköy’ün hemen bitiminde, üç yanı sarp kayalık olan bir ovada kurulu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki kentten çıkan buluntular günümüzden 11 bin yıl öncesine tarihleniyor. İsmi, MÖ 14’üncü yüzyıl Hitit belgelerinde Dlawa, Likya yazıtlarında Tlawa olarak geçiyor. Tlos huzurlu bir kış yolculuğunu hak ediyor.

Sürprizlerle dolu dağ köyü: Bezirgan Köyü, Antalya

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı



Akdeniz, yazı ve sıcağı anımsatır bize. Oysa bu bölge doğası, havası ve tarihi geçmişiyle keşfedilmeyi bekleyen cevherler saklar. Bu sebeple Kalkan’ın yerli halkı özellikle yaz aylarında çevredeki dağlarda konumlanmış köyleri tercih eder. Benim çok sevdiğim Bezirgan Köyü, bereketli toprakları ve serin havasıyla, Kalkan’ın yüksek yamaçlarında gizlenmiş bir mücevher gibi. Gitmişken Kaputaş Vadisi üzerinden büyüleyici deniz manzarasını izleyebileceğiniz, bu eşsiz coğrafyanın kokularını içinize çekebileceğiniz Ambar Evler’de konaklayabilirsiniz.



Yeryüzündeki cennet: Faralya, Muğla

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı



Fethiye’ye bağlı Faralya, Akdeniz’in incilerinden bir cennet. Denizden 440 metre yükseklikte ve iklimi tipik Akdeniz. Köylüler turizmin nimetlerinden bolca yararlansalar da ana geçim kaynaklarında hayvancılığın yeri hâlâ hatırı sayılır. Faralya’da şöyle bir civara yolculuk yaparsanız tarihi Roma ve Likya kalıntılarının arasında, Kelebekler Vadisi’nde, Kabak Koyu’nda ve sayısız doğal güzelliğin içinde kaybolursunuz. Köyün üç mahallesi var. Hisar, Kabak ve Orta Mahalle. Köy sırtını kızılçamlarla kaplı Babadağı’na yaslamış, manzarasıyla da boydan boya Akdeniz.









Dünyanın en iyi kaya tırmanışı merkezlerinden: Geyikbayırı Köyü, Antalya

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı



Antalya’ya 26 kilometre mesafedeki Geyikbayırı, yüksek kaya duvarlarının arasında saklanmış bir masal dünyası. Son yıllarda Türkiye’den ve de diğer ülkelerden birçok kişi buraya göç edip yerleşiyor. Dünyanın sayılı kaya tırmanış rotalarından Geyikbayırı’nda hem konaklamak hem de yemek için epey alternatif var. Köyde geçireceğiniz birkaç günden sonra dünyaya farklı bakacağınızdan emin olun.





Oksijen deposu: Akçapınar Köyü, Antalya

Erdal İpekeşen / Tempo Travel yayın danışmanı



Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki bu köy, yeşilin her tonuna şahit olacağınız bir ormanın içinde. Biri 72, diğeri 52 metre

yüksekliğindeki iki şelalesi köye değer katıyor. Hıristiyanlar için önemli bir hac yolu olan Aziz Pavlus Yolu üzerindeki şelalelerin çevresi yürüyüş yapmak isteyenlere harika bir rota sunuyor. Köyün girişindeki kocaman okaliptüs ağaçlarıysa bakmadan geçemeyeceğiniz güzellikte.



Kış ortasında yaz: Yazır Köyü, Antalya

A. Buğra Tokmakoğlu / Hürriyet Seyahat gezgini



Türkiye’de doğayla baş başa, tüketimden uzak tatil anlayışı denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Olimpos’un resmi adı Yazır Köyü. Antalya‘nın Kemer - Kumluca ilçeleri arasında, idari olarak Kumluca’ya bağlı olan Olimpos, yemyeşil doğası, tarihi antik kenti, uçsuz bucaksız plajı ve ağaç evleriyle kışın da konuklarına Akdeniz sıcaklığını yaşatıyor. Konaklama için Olimpos Çamlık Pansiyon’u tercih edebilirsiniz.