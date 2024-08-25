Küresel ısınma UNESCO Dünya Miraslarını tehdit ediyor! İşte 2050'ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerler…
İklim değişikliği, çevresel sorunların ötesinde UNESCO Dünya Miraslarını da tehdit ediyor. Climate X’in yeni araştırmasına göre küresel ısınma; sel, kıyı erozyonu, heyelan ve fırtınalar gibi doğal afetlerle tarihi ve kültürel yapıları ciddi şekilde tehlikeye atıyor. İşte yapılan araştırmaya göre 2050’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yerler…
İklim değişikliği, dünya genelindeki ekosistemler ve insan yerleşimleri üzerinde giderek artan bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinin etkileri, sadece çevresel sorunlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda insan yapısı değerleri ve önemli kültürel alanlar için de büyük riskler taşıyor.
İklim değişikliği ve çevresel riskler konularında araştırmalar ve analizler yapan bir şirket olan Climate X’in araştırmacıları, iklim modellerini kullanarak sel, kıyı erozyonu, heyelan, rüzgâr tehlikeleri, fırtınalar ve siklonların önemli yapılar üzerindeki etkilerini tahmin analiz etti.
Şu anda UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde 1223 önemli alan yer alıyor. Climate X, iklim değişikliğinin bu alanlar üzerindeki etkilerini incelemek için Spectra platformunu kullandı. Platform, sekiz ısınma senaryosunu baz alarak, aşırı sıcaklardan tropikal siklonlara kadar 16 farklı iklim tehlikesinin olasılığını modelledi.
Analiz, sera gazı emisyonlarının mevcut hızda artması halinde, Endonezya’nın Subak Sistemi, Avustralya'nın Kakadu Milli Parkı ve Çin'in Emporium of the World parkı gibi 20’den fazla önemli alanın risk altında olacağını ortaya koydu. Diğer önemli riskli yerler arasında Sidney Opera Binası, Olimpik Milli Parkı, İsviçre Alpleri gibi yerler de bulunuyor.
Lukky Ahmed, “İklim değişikliğinin bu alanlar üzerindeki etkisi derin. Fakat geçmiş mirasımızın yanı sıra, bugünümüz de tehlike altında. Kültürel hazinelerimizin kaybı yıkıcı olurken, iklim değişikliğinin toplumsal ve ekonomik etkilerini de göz ardı etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.
İŞTE ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE RİSK ALTINDA OLAN DÜNYA MİRASI ALANLARINDAN BAZILARI
1- Bali Subak Sistemi / Endoneyza: Burası Bali’de pirinç tarlalarının sulanması için 9. yüzyılda geliştirilmiş geleneksel bir sulama yöntemi… Beklenen risk ise yüzey su baskını ve kuraklık.
2- Kakadu Milli Parkı / Avustralya: Ülkenin en büyük milli parkı olan bu bölge, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü. Çalışmalara göre burada iklim değişikliği sonucu aşır sel ve orman yangınları bekleniyor.
3- Quanzhou / Çin: Burası Çin’in Song-Yuan kentindeki Dünya Ticaret Merkezi… Kuraklık riskinin arttığı belirtiliyor.
4- Engelsberg Ironworks / İsveç: Ülkenin Västmanland bölgesinde bulunan tarihi bir sanayi tesis. Burada beklenen de nehir taşkınları…
5- Sinharaja Orman Rezervi / Sri Lanka: Bu bölge d böcekler, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memelilerin de bulunduğu birçok endemik tür için bir hazine olarak biliniyor. Ancak aşırı sıcaklık ve kuraklık riskiyle karşı karşıya…
6- Grotte Chauvet-Pont d'Arc / Fransa: Ülkenin güneydoğusundaki Ardèche bölgesinde bulunan ve Avrupa’daki en eski ve en iyi korunmuş mağara resimlerinden bazılarına ev sahipliği yapan bir mağara. Bu kültürel miras ise sel ve heyelan riskleriyle karşı karşıya…
7- West Lake Cultural Landscape of Hangzhou / Çin: Batı Gölü Kültürel Manzarası, Çin’in Zhejiang eyaletinde, Hangzhou şehrinde bulunan ünlü bir doğal ve kültürel alan olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınıyor. Bölgede taşkın ve kuraklık riskinin artması bekleniyor.
8- Fujian Tulou / Çin: Fujian Tulou, Çin’in Fujian eyaletinde yer alan ve geleneksel Çin mimarisinin özgün örneklerini temsil eden büyük, dairesel veya kare şeklinde yapılar. Bu yapıları bekleyen riskler ise sel ve aşırı sıcak günler.
9- Ombilin Kömür Madenciliği Mirası / Endonezya: Burası ülkenin Batı Sumatra eyaletinde yer alan tarihi bir kömür madenciliği kompleksi. Bu alan, özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren kömür madenciliği ve ilgili endüstrilerin gelişimini temsil eden önemli bir sanayi mirası olarak biliniyor. Ne yazık ki bu önemli kompleks; yüzey su baskını, aşırı sıcak günler ve kuraklık riskiyle karşı karşıya…
10- Himeji-jo / Japonya: Himeji şehrinde bulunan tarihi bir kale… Bilim insanları taşkın riskinin giderek arttığını söylüyor.
10- Himeji-jo / Japonya: Himeji şehrinde bulunan tarihi bir kale… Bilim insanları taşkın riskinin giderek arttığını söylüyor.
11- İsviçre Alpleri / İsviçre: Bu bölge, Avrupa’nın en büyük ve en uzun buzulunu barındırıyor. Ayrıca doğal güzellikleri, etkileyici dağ zirveleri ve geniş buzul alanları ile ünlü. Beklenen riskler ise nehir taşkını, aşırı sıcaklık ve bunun sonucu olarak buzul erimesi…
12- Zollverein Kömür Madeni Endüstriyel Kompleksi / Almanya: Essen şehrinde bulunan kompleks, endüstri devriminin önemli bir simgesi. Burada beklenen ise aşırı sıcaklar ve nehir taşkını…
13- Rjukan-Notodden Endüstriyel Miras Alanı / Norveç: Rjukan-Notodden, Norveç’in Telemark bölgesinde yer alan ve sanayi devriminin önemli bir parçası olarak kabul edilen tarihi bir endüstriyel kompleks. Bilim insanların yakın zamanda sel riskinin burayı yok edeceğini düşünüyor.
14- Khangchendzonga Milli Parkı / Hindistan: 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen park, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği ve etkileyici doğal güzellikleri ile tanıyor. Burada ise yüzeysel taşkın riski olduğu üzerinde duruluyor.
15- Güneş Tapınağı / Hindistan: Ülkenin Odisha eyaletinde, Konârak kasabasında bulunan tarihi bir Hindu tapınağı…. 13. yüzyılda inşa edilen bu tapınak, özellikle ihtişamlı yapısı ve dikkat çekici taş oymalarıyla ünlüdür. Bölgede kuraklık günden güne artıyor.