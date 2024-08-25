Küresel ısınma UNESCO Dünya Miraslarını tehdit ediyor! İşte 2050'ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerler…

1- Bali Subak Sistemi / Endoneyza: Burası Bali’de pirinç tarlalarının sulanması için 9. yüzyılda geliştirilmiş geleneksel bir sulama yöntemi… Beklenen risk ise yüzey su baskını ve kuraklık.

2- Kakadu Milli Parkı / Avustralya: Ülkenin en büyük milli parkı olan bu bölge, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü. Çalışmalara göre burada iklim değişikliği sonucu aşır sel ve orman yangınları bekleniyor.



3- Quanzhou / Çin: Burası Çin’in Song-Yuan kentindeki Dünya Ticaret Merkezi… Kuraklık riskinin arttığı belirtiliyor.

4- Engelsberg Ironworks / İsveç: Ülkenin Västmanland bölgesinde bulunan tarihi bir sanayi tesis. Burada beklenen de nehir taşkınları…



5- Sinharaja Orman Rezervi / Sri Lanka: Bu bölge d böcekler, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memelilerin de bulunduğu birçok endemik tür için bir hazine olarak biliniyor. Ancak aşırı sıcaklık ve kuraklık riskiyle karşı karşıya…