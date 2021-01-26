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Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İstock
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt

Alp Dağları ile çevrili Hallstatt kasabası, doğal güzelliği ve sakinliğiyle sadece Avusturya'nın değil son yıllarda Avrupa'nın da en fazla turist çeken yerleşim yerlerinden biri. Özellikle kış aylarında kasabada ortaya çıkan manzaralar gerçekten görülmeye değer.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu masal kasabası, Salzburg kentine 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin en eski kasabalarından olan Hallstatt'ı cazip kılan unsurların başında enfes manzaralı bir gölün kıyısında kurulması, dokusu bozulmadan muhafaza edilen 16. yüzyıldan kalma evler, eski mezarlıkta yer kalmadığı için yüzlerce kafatası ve insan kemiğinin yerleştirilip sergilendiği St. Michael Şapeli'ndeki Beinhouse ilk anda akla gelenler.

Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt


Bu güzel kasabanın çevresinde de ziyaretçilerin ilgisini çeken yerler mevcut. Bunlar arasında ünlü tuz madenleri, fünikülerle çıkabileceğiniz ve kasabayla Alp Dağlarının muhteşem manzarasını tepeden seyredebileceğiniz Skywalk ve en önemlisi de kış sporları tutkunlarının akın ettiği kayak merkezi yer alıyor.

Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt



Peki Hallstatt kasabasında neler yapmalı?

1- Gölde kano ya da kayıklarla mutlaka keşfe çıkmalısınız. Harika fotoğraflar yakalayacağınız kesin.

2- Göl çevresinde yürümeyi de ihmal etmeyin. Özellikle 14. Yüzyıldan kalma evleri ile Marktplatz’da biraz vakit geçirmelisiniz.

Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt



3- Kasaba meydanının aşağısında Hallstatt Kültür Mirası Müzesi bulunuyor. Kasabanın 7 bin yıllık mazisine dair birçok bilgiyi burada bulacaksınız.

4- En zevkli olanı da dünyanın ilk tuz madenine finüküler ile çıkmak… Göreceğiniz manzara sizi adeta büyüleyecek.

Kışın en çok yakıştığı kasaba: Hallstatt



5- Rudolfsturm Tower’da Hallstatt’a tepeden bakan bir manzarada bir şeyler yiyip, içebilirsiniz. Kemik evi anlamına gelen Beinhaus’u da görebilirsiniz. Eskiden sınırlı mezar alanı sebebiyle ölüler geçici olarak gömülürmüş. 10-15 yıl sonra kemikleri toplanıp güneşte beyazlamaları için bırakılmış. Hemen

6- Kasabanın her noktasından görünen Evangelist Kilisesi’ni de gezmeyi es geçmeyin.

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