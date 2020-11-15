Kısa bir yolculuk için bavul hazırlama önerileri

Takılarınız karışmasın

Bu çanta, takılarınızın karışma derdine son verecek. Yalnızca hafta sonu seyahatleri için değil, her seyahate çıktığınızda yanınızdan ayıramayacaksınız. Hem küçük takılar hem de kolye ve bilezik gibi daha büyük parçalar için ayrı ayrı bölmeleri olan bu özel tasarım mini çanta Hipicon.com adresinde. Aika Concept, 445 lira









Yumuşacık ve rahat

Yumuşacık, içinde rahat hissedeceğiniz bir pijama da olmazsa olmazlar arasında. Hafta sonu tatiliniz için tek bir pijama işinizi görecektir. Dagi’nin bu modeli yüzde 100 pamuk, yumuşak ve nefes alan kumaşıyla beklentileri karşılıyor. Dagi, 160 lira











Pratik ve katlanabilir

Daha az makyaj ve kozmetik malzemesine ihtiyaç duyacağımız hafta sonu tatillerinde tüm ürünleri katlanabilir bir çantada toplamak pratik olabilir. Tchibo mağazalarında bulabileceğiniz bu model, yerden tasarruf sağlıyor; katlanabilir ve asılabilir olmasıyla da pek

kullanışlı. Tchibo, 45 lira









Klasikten vazgeçemeyenlere

Kış ayları kapıda olsa da güneşin etkisini ne zaman ve nasıl göstereceği belli olmaz. O nedenle yanınızda en sevdiğiniz güneş gözlüğünüzü taşımanızı öneririz. Klasik bir gözlük her zaman stilinizin kurtarıcısıdır. Ray-Ban’in ünisex modeli hem kış hem de yaz görünümlerinize eşlik edebilecek, gardırobunuzda yıllarca kalacak sezonsuz bir aksesuar olabilir.

Ray-Ban, 825 lira









Her tarza uyan bir spor ayakkabı

İster iş seyahatine ister iki günlüğüne romantik bir tatile çıkın, mutlaka rahat ve stil sahibi hissedeceğiniz bir spor ayakkabıya ihtiyacınız olacaktır. Adidas’tan seçtiğimiz beyaz ve klasik Stan Smith modeli hem sportif hem de birçok farklı kıyafete eşlik edebilecek havasıyla yatırımlık bir parça... Adidas Stan Smith, 639 lira









Çevreye duyarlı

Plastik şişeden su içmek yerine, kendi termos ve mataralarınızı taşımak çevre için uzun vadede etki yaratacak bir alışkanlık. Bu nedenle seyahatlerinizde mutlaka yanınızda mataranız olsun. Suco’nun katlanabilir, dondurulabilir ve yıkanıp tekrar tekrar kullanılabilir su matarası, hafif yapısı sayesinde seyahatler için ideal. SuCo, 55 lira









Koca bavula gerek yok

Moda literatüründe ‘weekender’ (hafta sonu) çanta olarak anılan, hafif ve elde taşınabilen bu modeller, tam da kısa ve az eşyayla geçirebileceğiniz seyahatler düşünülerek tasarlanmış. Bizim seçtiğimiz modele Yargıcı mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Yargıcı, 250 lira









En sevdiğiniz jean yanınızda olsun

Tatilin uzun ya da kısa olması fark etmez; jean pantolon olmadan hazırlanmış bir seyahat çantası düşünemiyoruz. Levi’s 501 modeli hem kadın hem erkek modelleri arasında moda dünyasının en sevdiği pantolonlardan biri. Eşleştirdiğiniz parçaları değiştirerek hem gündüz hem akşam kullanabilirsiniz. Levi’s, 309.90 lira









Tek mont yeter

Hafta sonu tatilleriniz için tek bir mont yeterli olacaktır; ancak mont seçimini yaparken farklı ortamlarda kullanabileceğiniz akıllıca bir seçim yapmakta fayda var. Örneğin, H&M’den seçtiğimiz bu bomber mont, tasarımı, saten dokusu ve tarzıyla tatiliniz boyunca her türlü görünümünüze eşlik edebilir. H&M, 299 lira









Kurtarıcı parça

Pamuklu ve klasik bir beyaz gömleğin bu listeye girmesi sizi şaşırtmış olabilir, ancak böyle bir gömlek kısa bir tatil için kurtarıcınız olabilir. Gündüz taytınız ve spor ayakkabınızla gündelik ve şık bir görünüm yaratırken, akşam pantolon, topuklu bot ve takılarınızla eşleştirerek geceye uygun bir stile kolayca geçebilirsiniz.

Urban Muse, 209.90 lira







