MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKırcaali Yaylası havadan görüntülendi
GeriSeyahat Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi

Doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sakarya’da şehir merkezine de yakınlığı ile ön plana çıkan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan yayla havadan görüntülendi.

Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi



Sapanca Gölü manzarası ve temiz havası ile Sakarya’nın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi. Şehir merkezine yakınlığı ile de ön plana çıkan yayla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Serdivan ilçesinde bulunan yayla, şehrin sessiz günlerinde diğer canlılara hayat oldu. Şehir gürültüsünden kurtularak, farklı bir hava almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Kırcaali Yaylası, fotoğraf tutkunları için de her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle