Kıbrıs Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kıbrıs Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kıbrıs, Asya'nın güneybatı kısmında yer alır. Akdeniz'de bulunan Sardinya ile Sicilya adasından sonraki üçüncü en büyük ada olma özelliğine sahiptir. Burada Birleşik Krallığa bağlı olan üs bölgeleri bulunmaktadır. Onun dışında ise Kıbrıs Cumhuriyeti adayı kanuna uygun bir şekilde yönetir. Ada 1974 yılında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olarak ikiye ayrılmıştır.

Kıbrıs Adası Hakkında Bilgi

Kıbrıs Adası, doğu Akdeniz'de bulunan adalardan biridir. Bu ada bölgenin en büyük üçüncü adasıdır. Özellikle Türkiye'den her sene pek çok turist tatil için burayı tercih etmektedir. Kıbrıs Adasının yüzölçümü yaklaşık olarak 9251 km2'dir. Adanın başkenti ise Lefkoşa'dır. Bunun yanında başkent adanın en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir.

Adada Türkçe ile Yunanca resmi dil olarak konuşulur. Para birimi olarak ise Euro kullanılır. Kıbrıs Adasında dünya üzerinde bulunan ve oldukça eski olan su kuyuları vardır. Bu adadaki en büyük bankanın Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesinin olduğu bilinmektedir.

Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in Kıbrıs'ta doğduğuna inanılır. Bunun yanında mitolojide Kıbrıs Adasının tanrıların oyun oynadığı ada olduğuna da inanılmaktadır. Bir ada ülkesi konumunda olan Kıbrıs Adası en iyi çağını Bakır ve Bronz döneminde yaşamıştır.

Günümüzde Kıbrıs, ikiye ayrılmıştır. Bir bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak isimlendirilmiştir. Güney kısmı ise Kıbrıs Bağımsız Cumhuriyeti olarak bilinmektedir.

Kıbrıs Adası Tarihi

Kıbrıs'a ilk yerleşimin M.Ö. 10000 yılında olduğu düşünülmektedir. Kıbrıs'ın güney kısmında yapılan araştırmalarda M.Ö. 9000 yıllarına ait bazı yapılar bulunmuştur. Buraya yerleşmek için gelen ilk insanların da Anadolu'dan geldiği düşünülmektedir.

M.Ö. 3000 yıllarında Kıbrıs Adasından Bakır çıkarılmaya başlamıştır. Böylece burada yaşam süren insanlar bakırı işlemiş ve günlük yaşamda kullanılan aletler üretmişlerdir. Mısır, Filistin ve Suriye'den insanların buraya gelmesi ile birlikte adada ticaret de hareketlilik kazanmıştır.

Demir Çağında yapılan eşyaların büyük kısmı Anadolu'dan gelmiştir. Adaya farklı kültürlerden insanların gelmesi ile birlikte burada pek çok kültürel etkileşim görülmüştür. Kıbrıs Adasında yaşayan halk M.Ö. 1500'lü yıllara kadar mahalli idare ile yaşamlarını sürdürdüler. M.Ö. 1500-1450 yıllarında ise Mısır egemenliğine girmişlerdir. M.Ö. 1320 yılında Hitit egemenliğinde olan ülke sonradan Mısır egemenliğine tekrar girmiştir.

1974 yılında adanın kuzey bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. 1 Mayıs 2004 yılında ise Kıbrıs Cumhuriyeti ismi ile ada Avrupa Birliğine kabul edildi.

Kıbrıs Adası Nerede?

Kıbrıs Adası, doğu Akdeniz'de yer alan ve Akdeniz'deki en büyük üçüncü ada olma özelliğine sahip olan bir adadır.

Kıbrıs Adasına Nasıl Gidilir?

Kıbrıs Adasına havayolu ile gitmek mümkündür. Bunun yanında deniz yolu ile de gidilebilmektedir. Ülkenin başkenti olan Lefkoşa'nın havaalanına ülkemizden çeşitli şehirlerden uçuşlar yapılmaktadır.

Kıbrıs Adası Gezilecek Yerler

Kıbrıs geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple de ülkede gezilecek pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Girne Kapısı, Venedikli bir mühendis olan Julio Savarnano tarafından yapılmıştır.

Büyük Han ise Kıbrıs'ta bulunan ve Osmanlı'nın en önemli eserlerinden bir tanesidir. Büyük Han, 68 odası ile oldukça büyüktür. Selimiye Cami, 1571 yılında adanın Osmanlı'ya geçmesi le St. Sopien Katedrali'nin camiye dönüştürülmesi ile olmuştur. Bunun gibi gezilecek pek çok tarihi mekan bulunmaktadır.

Kıbrıs Adası Konaklama Şartları

Kıbrıs Adası turizm bölgesi olması sebebi ile pek çok konaklama yeri bulunur. Burada her bütçeye uygun konaklama yeri bulmak mümkündür.

Kıbrıs Adası Özellikleri

Kıbrıs her sene yaklaşık 40 gün kadar yağışlı geçer, geriye kalan günler güneşlidir. Ülke eskiden İngiliz sömürgesi olması sebebi ile burada hala İngiliz üsleri vardır. Kıbrıs'ta suç oranları oldukça düşük olması sebebi ile ülke dünyadaki en güvenli yerler arasında gösterilmektedir.