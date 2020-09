Kemer'de Rus turistler sıcak havanın tadını çıkartıyor

Eylül ayı ile birlikte Rusya'da hava sıcaklığı ciddi oranda düşmeye başlarken, sıcak bölgelerde tatil yapmayı seçen Rus turistlerin tercihlerinin başında Kemer ilçesi yer alıyor. Son günlerde hava sıcaklığının 35 derece civarında hissedildiği ilçeye tatile gelen turistler, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı tesislerde havuzlara girip, güneşlenerek tatilin tadını çıkarıyor.









'BURADA HER ŞEY GÜZEL'



İlçe merkezinde bulunan otele tatile gelen Polina Kompaniçenko, "İkinci kez Türkiye'ye geliyorum. Covid-19 ile ilgili olarak burada her şey normal. Personel sürekli maske takıyor. Mesafeleri koruyorlar sürekli olarak. Deniz yakında ve hava sıcak. Biz Moskova'dan geldik, orada havalar artık ılık burada ise sıcak ve güneşli. Her şey çok güzel biz çok beğeniyoruz" dedi.



'BURAYA GELMEYİ SEVİYORUM'



Daria Goragina, "Türkiye'ye 10 kere geldim. Şu anda sadece gençlerin olduğu bir otelde tatil yapıyorum ve çok beğendim. Covid-19 ile ilgili olarak da personellerin hepsi maske takıyor ve mesafe kurallarına uyuyorlar. Çok da güzel bir yer burası. Benim şehrim Samara'da şu anda hava sıcaklığı 20 derece civarında ve burada 30 ila 35 derece arasında sanırım. Çok güzel bir hava var benim için. Bu nedenle seviyorum buraya gelmeyi" diye konuştu.









'HAVA SÜPER'



Anya Şerbay, "Karantinadan sonra ilk defa geldik Türkiye'ye. Tüm personellerde maske var burada ve mesafelere uyuyorlar. Her yerde de dezenfektan bulunabiliyor. Her şey doğru şekilde. Türkiye'ye 5 ya da 6'ncı kez geliyorum. Hava süper. Havada bulut bile yok. Bu nedenle çok seviyorum burada olmayı" dedi.



'BURAYI SEVİYORUM VE TEKRAR GELECEĞİM'



Elizabet Kosenko da "Türkiye'de 8'inci kez tatil yapıyorum. Kemer'e ise ikinci kez geliyorum. Personeller dezenfektan kullanıyor ve maskelerini çıkartmıyor. Mesafe kurallarına uyuyorlar. Hava burada kesinlikle mükemmel. Biz burada güneşleniyoruz ve tatil yapıyoruz. Her şey mükemmel. İyi hissediyorum. Her şeyi burada çok beğeniyorum ve tekrar buraya geleceğim" diye konuştu.