Kefalonya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kefalonya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yunanistan’da irili ufaklı pek çok ada bulunmaktadır. Yunan adaları turistler tarafından da çok rağbet görmektedir.

Kefalonya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Kefalonya Yunan Adası olarak bilinir. Ama buranın bir özelliği vardır. Ada Ege Denizinde yer almamaktadır. Ada Yunanistan ile İtalya arasında bulunur. Buraya deniz veya havayolu ile ulaşım mümkündür. Denizyolu ile gelecek olanlar, Atina’nın batısında yer alan ve 200km uzaklıkta olan Patras şehrinden feribota binmelidir. Buraya feribotlar ile gelmek mümkün olacaktır.

Burada Assos, Sami, Fiscardo gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır. Feribotun yanaştığı yer ise Sami limanıdır. Sami limanı tam bir balıkçı kasabası havasına sahiptir. Ada feribottan iner inmez sakinliği ve insanların yavaşlığı ile sizi sarmalayacaktır. Burada hayat çok yavaş ilerler.

Adaya havayolu ile ulaşımda mümkün olmaktadır. Bunun içinde Atina’dan uçağa binmeniz gerekir. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuk sonrası adaya ulaşabilirsiniz. Adaya sezon dışında haftada 3 gün uçak seferi yapılmaktadır. Turizm sezonunda ise bu sayı artmaktadır. Avrupa’dan buraya yazın charter uçuşları yapılmaktadır. Turistlerin rağbet ettiği tatil beldelerinden biridir.

Kefalonya Adası’nın Tarihi

Burası Yunanistan’ın en büyük dördüncü adası olarak bilinmektedir. İyon Denizi’nde yer almaktadır. Burada nüfus yoğunluğu çok fazla değildir. Adada 60.000 kişi yaşamaktadır. Adanın başkenti ise Argostolion şehridir. Bu ada yıllarca Venedik egemenliği altında yaşamıştır. Bu nedenle adada İtalyan kültürünü ve etkisini yoğun olarak hissetmek söz konusudur. Yemek kültürü, müzikleri ve mimarisi ile küçük bir İtalya kasabasını andırır.

Yunan Mitolojisi tarihte önemli bir yer tutmaktadır. Mitolojiye göre burası Yunan Tanrısı Hermes ve Kephalos’dan adını almıştır. Buranın tarihi çok eskiye dayanır. Tarihçiler adanın tarihinin M.Ö 8000’li yıllara dayandığını belirtmektedir. Ada büyük olduğu için ulaşım çok kolay değildir. Mesafeler başka adalarda olduğu gibi kısa zamanda ulaşılacak mesafeler değildir. Ama adanın görselliği son derece etkileyicidir.

Kefalonya Adası Gezilecek Yerler

Burada gezilecek yerler bulunmaktadır. Adayı gezmek için araç kiralamak en mantıklı davranış olacaktır. Böylece gönlünüze göre istediniz her köşeyi keşfetme şansı yakalayabilirsiniz. Burada ziyaret için kilise ve manastırlar bulunmaktadır. Ayrıca Melissani yeraltı gölü ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. İlginç bir coğrafi yapıya sahiptir.

Argotoli Lagünü ise görülecek yerler listesinde bulunan başka bir yerdir. Drogarati mağaraları da doğal güzelliklerden bir başkası olarak karşınıza çıkmaktadır. Burası tarihi yapıya sahip bir ada olduğu için arkeoloji müzesini de görmek güzel olacaktır.

Yaz aylarında deniz tatili için çok güzel bir seçenektir. Pırıl pırıl bir denize sahiptir. Adanın plajları oldukça keyiflidir. Ayrıca dünyada da en iyi plajlar arasında yer alan plajlara ev sahipliği yapar. Burada Myrtos plajına uğramadan geri dönmemek gerekir. Bunun dışında pek çok büyüleyici koy ve plaj vardır.

Kefalonya Adası Konaklama

Adada konaklama içinde farklı bütçelere hitap eden yerler vardır. 45 Euro’dan başlayan fiyatlar ile konaklayabileceğiniz oteller bulunur. Emillesse Oteli adanın en muhteşem oteli olarak bilinmektedir. Kaliteli ve göz alıcı otellerin yanı sıra oldukça mütevazı otellerde bulunmaktadır. Yaz aylarında yoğunluk olacağı göz önüne alınarak, önceden rezervasyon yapılmalıdır.

Kefalonya Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Adada pek çok küçük balıkçı restoranı hizmet vermektedir. Restoranlarda hem Yunan hem de İtalya mutfağının yemeklerini bulma şansınız vardır. Ayrıca tavernalar adayı ziyaret edenlere keyifli anlar sunmaktadırlar. Pek çok balık ürününü burada tatmanız mümkündür.