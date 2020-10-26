Keçiören’deki 'Doğal Yaşam Parkı'na ailelerin ilgisi yoğun

Ankara keçisi, tavus kuşundan sülüne, geyikli hayvanlardan ve kanatlı hayvanlara kadar bir çok canlıya ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkında canlı sayısı günden güne artıyor. Doğal Yaşam Parkı hakkında açıklamalarda bulunan Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından bir nebze de olsun uzak tutabilmek için Doğal Yaşam Parkımızdaki canlı çeşitliliğimizi artırdık. Çocuklarımızın doğayı tanımaları, canlıları doğal ortamlarında görmeleri ve hayvan sevgisini içselleştirmeleri için doğal yaşam parkımızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.









Birçok canlıya ev sahipliği yapıldığını söyleyen Altınok, “Keçiören’de bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Buradaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını kaydeden Başkan Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.









Altınok, Keçiörenlilerin yanı sıra Ankara’nın dört bir yanından Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek için ilçeye gelen hayvan severleri misafir ettiklerini de belirtirken, burada gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir ortamın tesis edildiğini söyledi.