Kebabından köprüsüne... Adana’da 10 adım

jüri

Akif Özdemir / DHA Adana Bölge Temsilcisi

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Durmuş Ali Başkan / Çukurova Barış gazetesi imtiyaz sahibi

Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

İlker Uçak / Bölge Gazetesi genel koordinatörü

Prof. Dr. Oya Berkay Karaca / Çukurova Üni. Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Sefa Saygıdeğer / 5 Ocak Gazetesi genel yayın yönetmeni

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Zeydan Karalar / Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

1- Şehrin simgelerinden: Taş KöprüSeyhan Nehri Adana’ya sudan gelen güzelliği armağan ediyor. Üzerindeki Roma döneminden yadigâr taş köprüyse Adana’nın simgelerinden. Saffet Emre Tonguç “İmparator Hadrian tarafından yaptırılan ve halen kullanılabilen dünyanın en eski köprüsü” diyor. Köprü, 310 metre uzunluğunda.

2- Tarihte yolculuk: Anavarza Antik Kenti

Burcu Gürtürk Kadak “Roma döneminden kalan ve Türkiye’nin en büyük anıtsal şehir kapıları arasındaki Zafer Takı ile ziyaretçilerine adeta tarihte bir yolculuğa çıkaran Anavarza Ören Yeri, Adana’nın görülmesi gereken yerlerden” diyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki antik kentin tarihi 2100 yıl öncesine dayanıyor.

3- Lezzet ve manzara: Onbaşılar Kebap

1904’ten beri şehrin adıyla anılan Adana kebap ve kebap çeşitlerini koyun etinden yapıyor. Kebap denildiğinde akla ilk gelen yerlerden. Ebru Erke “Seyhan Gölü’ne karşı şahane bir manzarada iyi bir kebap için adres Park Zirve’deki Onbaşılar” diyor.

Tel: (0322) 215 00 00

4- Fotoğrafçılar buraya: Varda Köprüsü

Merkez Karaisalı Hacıkırı Mahallesi’ndeki yapı, 1912’de Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü olarak da biliniyor. Sefa Saygıdeğer öneriyor: “Çok yakınındaki Kapıkaya Kanyonu da doğal güzelliklerle dolu Türkiye’deki sayılı kanyonlardan. Kapıkaya Kanyonu ile Varda Köprüsü’nü birbirine bağlayan asma köprü çok fotojenik.”

5- El işçiliğinin adresi: Tarihi Kazancılar Çarşısı

Büyük Saat Kulesi’ne çok yakın konumdaki Tarihi Kazancılar Çarşısı, zanaatkârların el işçiliği üretimine devam ettiği 500 yıllık bir geçmişe sahip. Çarşıda, kalay, sac işlemeciliği, ağaç oymacılığı yapılıyor. Serda Büyükkoyuncu “19’uncu yüzyıl yapısı saat kulesinin ardında dizilmiş küçük dükkânları gördüyseniz çarşıdasınız” diyor.

6- Büyüleyici atmosfer: Sabancı Camisi

Türkiye’de yapılan en güzel camilerden biri. Yapımına 1988’de başlanmış ama mali yetersizlikler nedeniyle inşaat devam edemeyince devreye merhum işinsanı Sakıp Sabancı girerek gerekli fonu sağlamış. Sultanahmet Camisi’ndeki gibi 6 minaresi var. Camideki vitraylar, beyaz-mavi çiniler ve görkemli kubbe oldukça etkileyici.

7- Güvecini deneyin: Tarihi Öz Asmaaltı

Seyhan’da 1948’den beri hizmet veren restoranın menüsünde kebap çeşitleri de var ama başka hiçbir yerde bulamayacağınız güveç burayı ayrıcalıklı adresler listesine sokuyor... Minik topak Adana patlıcanları ve incikle yapılan güveç oldukça şöhretli.

Tel: (0322) 351 17 75

8- Ona dair her şey: Atatürk Evi Müzesi

Seyhan Nehri’nin kenarındaki Osmanlı evleri birer birer restore ediliyor ve farklı amaçlarla kullanıma açılıyor. Onlardan biri de 1923-25 arasında birçok kez Atatürk’ü ağırlayan Suphi Paşa Konağı. Müzeye dönüştürülen

evde Atatürk’ün bal mumu heykelini ve eşyalarını görebilirsiniz. Giriş ücretsiz.

9- Nostaljik bir gezi: Adana Garı

Adana’nın en dikkat çeken mimari yapılarından biri de şüphesiz Osmanlı’nın ilk demiryolu projesi içindeki Adana Garı... Yapımı 1912’de tamamlanan gar, günümüzde özellikle fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği noktalardan. Seyhan’daki nostaljik gar, pek çok Yeşilçam filmine de sahne olmuş.

10- Lahitleri görün: Arkeoloji Müzesi

1924’te kurulan müzede, Adana ve çevresindeki tarihi eserler sergileniyor. Tarsus’ta bulunan ve Truva Savaşı’ndan bazı sahneleri olağanüstü güzellikteki kabartmalarla betimleyen Roma dönemi lahdi müzenin başyapıtı. Farklı dönemlerden madeni paralar ve devasa boyutlarda taş depolama kapları da görecekleriniz arasında.