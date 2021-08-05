Kaş'ı yeniden keşfedelim

Ne kadar derine giderseniz gidin, dibini rahatlıkla görebileceğiniz berrak, turkuaz rengi denizi ve yemyeşil ormanları ile Kaş sizi büyüleyecek.

Bu küçük kentte manzaralar o kadar güzel ki, burada tanıklık ettiğiniz görsel şöleni uzun süre unutamayacaksınız. Kaş son zamanlarda giderek gözde hale geldi. Kalabalık tatil köylerinden bunalan tatilciler, rotalarını bu şirin ilçeye çevirdi.

Her giden, Kaş’la ilgili sosyal medya hesabında bir şeyler paylaşınca, kafa dinlemek için eşsiz bir yer olan Kaş, şemsiyenizi kurmak için yer aramak zorunda kaldığınız kalabalık bir kente dönüşmüş. Yine de insanlar bu kalabalığa aldırış etmeden Kaş’a gelmeye devam ediyor.

Peki ama neden? Bu kadar çok insan tatillerini Kaş’ta geçirmeyi seçiyorsa, bir bildikleri vardır diyerek yola çıktık. Henüz Kaş’a varmadan, falezlerin üzerinde kıvrılarak giden yolda Kaş’a doğru seyahat ederken, Kaş hakkındaki ilk izlenimleriniz oluşmaya başlıyor.

Buradaki manzaralar o kadar güzel ki, yolculuk ettiğiniz araçtan inip bütün günü burada geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır gereksinimini duyduğunuz ve sabırsızlıkla beklediğiniz tatilin başladığını tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz.

Duyacağınız tek şey, dalgaların kayalara vururken çıkardığı o güzel ses…

Peki Kaş gerçekten insanların sosyal medya hesaplarında paylaştığı gibi güzel mi? Bu tatil yöresinden herkes güzel duygularla mı ayrılıyor? Fiyatları artık en gözde tatil mekanlarıyla yarışan bu ilçede tatil yapmaya gerçekten değer mi?

Bu videoyu, bu sorulara yanıt bulmak amacıyla çektik. Kaş’ın hem olumlu hem de olumsuz yanlarını göstermeye çalıştık. Kaş’ta geçireceğiniz tatil, diğer yerlerde yapacağınız tatilden biraz farklı. Gelin bu farkları birlikte keşfedelim…