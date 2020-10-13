Kaş Plajları 2020 - Kaş'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Plajları ve koyları ile ünlü Kaş'a geçen yıl 100 bine yakın turist geldi. Önümüzdeki yaz, bu rakamın daha fazla fazla olması bekleniyor. İlçedeki halk plajlarında da doluluk oranı her yıl biraz daha artıyor.

Kaş'ta Denize Girilecek En İyi Ücretli (Halk) Plajları

1- Patara Plajı:

12 km. uzunluğunda olan Patara Plajı, Hatay şehrinde bulunan Samandağ Plajından sonra Türkiye'nin en büyük ikinci plajıdır. Caretta Caretta'ların üreme alanlarından birinin bu plajda olması, Patara Plajını çok daha cazip ve değerli kılıyor. Plaja gidenler hem altın sarısı kumsalın tadını çıkarabilir hem de Caretta Caretta'ları doğal yaşam alanlarında izleyebilirler. Patara Plajına giriş 20 liradır. Daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği plaj, sadece Kaş'ın değil Türkiye'nin de en ünlü plajlarından biri. Plaj, yaz aylarında çok yoğun olduğu için yer bulmak isteyenler telefonla ya da internet üzerinden rezervasyon yaptırabilir.

Not: Müzekartı olanlar Patara Plajına ücretsiz olarak giriş yapabilir.

2- Limanağzı Plajı:

Birçok kişiye göre Kaş'ın en temiz ve en güzel plajlarından biri Limanağzı Plajı. Bunun en büyük sebebi ise plaja sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor olması. Kaş'ın en yoğun olduğu dönemlerde (Haziran- Temmuz - Ağustos) Limanağzı Plajına saat başı tekne turu düzenleniyor. Tekne turunun gidiş dönüş ücreti 20 liradır.

Not: Plajda üç farklı işletme bulunuyor. İşletmelerin şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri farklıdır.

Kaş'da Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk) Plajları

1- Küçük Çakıl Plajı:

Hem yerli hem de yabancı turistlerin rağbet ettikleri ücretsiz plajların başında Küçük Çakıl Plajı geliyor. Küçük bir plaj olduğu için özellikle kafa dinlemek ve eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkarmak isteyenler için birebir. Kaş merkezde yer alan plaja, sadece 10 - 15 dakika yürüyerek ulaşmak mümkün.

2- Kaputaş Plajı:

Küçük Çakıl Plajına oranla çok daha büyük bir kumsala sahip olan Kaputaş plajına giriş ücretsiz. Bununla birlikte duş hizmetlerinden faydalanmak için de herhangi bir ücret ödenmiyor. Şezlong ve şemsiyeler ise 5 lira karşılığında kiralanıyor. Haziran ve Temmuz gibi doluluk oranının yoğun olduğu dönemlerde ise kiralama bedeli 10 liraya çıkabilir.

3- Akçagerme Plajı:

Kaş'ın mavi bayraklı plajlarından biri olan Akçagerme, özelikle yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Hem denizi hem de kumsalı son derece temiz olan plajda şemsiye ve şezlonglar 15 - 20 lira arası bir fiyata kiralanabiliyor. Denizi sığ olduğu için çocuklu aileler için ideal olan Akçagerme Plajı, şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıktadır.

4- Hidayet'in Koyu:

Son yıllarda popüler olmaya başlayan Hidayet'in Koyu, 2015 yılına kadar plaj olarak kullanılmıyordu. 2015 yılında yapılan tesisler ile birlikte plaj olarak hizmet veren Hidayetin Koyu hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri. Koyda birçok otel ve aile lokantaları da yer alıyor. Turizmin hareketli olduğu zamanlarda koya gelecek olanlar önceden yer ayırtmalı. Aksi takdirde hem arabaları hem de kendileri için yer bulmakta zorluk çekebilirler.

Hidayet koyuna gelmeden önce Kaş Halk Plajı bulunmaktadır. Buraya da giriş ücretsizdir. Kaş'ta bulunan diğer ücretsiz halk plajları, İnceboğaz Plajı, Büyükçakıl Plajı ve Farkdere Koyu.